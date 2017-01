Papa fumante e novo 24 Horas: as séries que devem dar o que falar em 2017

Série sobre um polêmico papa, a fictícia The Young Pope promete dar o que falar neste início de 2017. Ela é a principal aposta da HBO na mid season dos Estados Unidos, como é chamada temporada de estreias de janeiro a maio, mas no Brasil será exibida por um dos canais premium da Fox.

Além dela, a continuação de Prison Break, série que fez sucesso no final da última década, dramas inspirados em personagens de histórias em quadrinhos (Legion e Punho de Ferro) e o aguardado novo 24 Horas se apresentam como o que de melhor está para estrear.

Confira o que vem por aí:

O ator Jude Law é um papa antipático e piadista em The Young Pope, nova produção da HBO

The Young Pope

A HBO traz mais um grande projeto em formato de minissérie. Em parceira com o Canal+ (França) e Sky Atlantic (Reino Unido), estreia The Young Pope, produção que traz Jude Law interpretando Lenny Belardo, o fictício jovem arcebispo de Nova York eleito o primeiro papa norte-americano, com o nome de Pio XIII. Com um pensamento ultraconservador, o novo líder da Igreja Católica causa furor no Vaticano, criando muitos inimigos. Ao seu lado está a freira Mary, vivida pela atriz Diane Keaton. Young Pope foi idealizada pelo cineasta italiano Paolo Sorrentino, vencedor do Oscar de 2014 por A Grande Beleza. A minissérie estreia nos EUA no dia 15 de janeiro e chegará no Brasil em abril em um canal premium da Fox.

REPRODUÇÃO/FOX

O protagonista da nova versão de 24 Horas é Corey Hawkins, o Heath de Walking Dead

24: Legacy

A série abençoada deste ano é 24: Legacy (24 Horas: O Legado), um spinoff de 24 Horas (2001-2010). Ela irá estrear nos Estados Unidos logo após o Super Bowl, abocanhando um pouco da maior audiência da TV norte-americana. Legacy não contará com o lendário Jack Bauer (Kiefer Sutherland). O protagonista da vez será Corey Hawkins (The Walking Dead, Straight Outta Compton), um ex-soldado do Exército dos Estados Unidos que embarca numa jornada para impedir um ataque terrorista. No Brasil, 24: Legacy será exibida simultaneamente com os EUA. Estreia em 5 de fevereiro.

DIVULGAÇÃO/NETFLIX

Agora é a vez de Punho de Ferro, interpretado por Finn Jones, ganhar seu lugar na Netflix

Punho de Ferro

Os Vingadores da Netflix ganham mais um integrante. Finalmente estreará a série do Punho de Ferro, em 17 de março. Interpretado pelo ator britânico Finn Jones, Danny Rand (o Punho de Ferro) é um budista bilionário especializado em kung fu. A série serve para apresentar ao público o herói que se juntará ao Demollidor, Luke Cage e Jessica Jones no grande evento da Netflix deste ano: a minissérie Os Defensores. Personagens que tiveram participações em outras séries de heróis da Netflix, como a enfermeira Claire Temple (Rosario Dawson) e a advogada Jeri Hogarth (Carrie-Anne Moss), estão presentes em Punho de Ferro.

DIVULGAÇÃO/FX

Os mutantes de X-Men estreiam na TV com o filho de Charles Xavier, vivido por Dan Stevens

Legion

Demorou, mas os X-Men vão chegar à TV. Legion (FX) é a primeira série que traz conexão direta com os nove filmes sobre os heróis mutantes lançados a partir de 2000. O ator Dan Stevens interpreta David Haller, filho do Charles Xavier, o fundador dos X-Men. David sofre de esquizofrenia e está desenvolvendo aos poucos seus poderes telepáticos. O nome mutante de David é Legião. A inspiração vem de uma história bíblica na qual um espírito encarnado em um homem disse para Jesus que o seu nome era Legião, “porque somos muitos”. Assim como a nova 24 Horas, Legion será exibida no Brasil simultaneamente com os EUA.

DIVULGAÇÃO/FOX

Prison Break volta após oito anos com os atores Dominic Purcell (à esq.) e Wentworth Miller

Prison Break

Filmada no Marrocos e no Canadá, a aguardada continuação de Prison Break (Fox) será ainda no primeiro semestre deste ano. Nos moldes do revivado Arquivo X, em 2015, a volta de Prison Break é em formato de minissérie, mas pode ser considerada a quinta temporada do drama, pois dará sequência aos fatos ocorridos no final do quarto ano, em 2009. Os novos episódios começarão exatamente após a aparente morte de Michael Scofield (Wentworth Miller). Além de Miller, seu parceiro de cena Dominic Purcell, intérprete de Lincoln Burrows, também estará na produção.

