Pai e filho são presos na Baixada acusados de homicídio e tentativa de homicídio

Eles são acusados de assassinatos. Contra os dois havia mandados de prisão pendentes.

José Gomes da Silva, conhecido como Juca, e seu filho Henrique Rocha da Silva foram presos, nesta quarta-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE).

Os agentes primeiro estiveram na casa de José Gomes, no bairro Valverde. Ele é acusado da morte do bombeiro André Luiz Pereira Ferreira, conhecido como Deco. O crime ocorreu em maio de 2015 na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. na Zona Oeste do Rio. Na residência, os policiais encontraram um revólver 38, munição e uma algema.

Em outro endereço no mesmo bairro, foi preso Henrique Rocha da Silva. Ele tinha dois mandados de prisão pendentes: um por ter sido condenado a oito anos e oito meses de reclusão por tentativa de homicídio e outro por ter fugido da carceragem da Polinter do Grajaú, em 2011.