Os 16 filmes mais aguardados de 2016

2016 vai ser o ano dos super-heróis, das comédias, das sequências e das refilmagens! Bom até aí, nenhuma novidade no mundo do cinema, certo?

Quais são as suas mais esperadas?A lista está em ordem de lançamento – lembrando que algumas estreias ainda podem mudar de data, e outras bem aguardadas ainda não têm data definida…

SEGUE A LISTA COM AS PRIMEIROS 16 ESTREIAS PARA 2016

1: O Bom Dinossauro – 07 de janeiro

Filmes da Pixar são sempre muito aguardados por qualquer fã de animação. Nós já assistimos a esta produção, que é um pouco mais infantil do que a média da empresa, mas ainda assim tem um aspecto emocional cativante, com a história da amizade entre um dinossauro e um garotinho humano. Está vendo as lágrimas na imagem acima? Pois é, pode preparar o seu lencinho também.

Assista ao trailer.

2: Os Oito Odiados – 07 de janeiro

Quentin Tarantino está de volta! Após o sucesso de Django Livre, o diretor traz um novo faroeste, que reúne oito personagens misteriosos e violentos (e oito ótimos atores, incluindo Samuel L. Jackson e Jennifer Jason Leigh) em um pequeno armazém durante uma nevasca. Nem precisa dizer que os encontros vão reacender antigas disputas, e logo muito sangue voa pelos ares!

Assista ao trailer.

3: Carol – 14 de janeiro

Um dos filmes mais premiados de 2015 é também uma das maiores apostas para o Oscar em 2016. Cate Blanchett interpreta Carol, uma mulher casada que se apaixona pela jovem vendedora (Rooney Mara) de uma loja de departamento, e enfrenta o conservadorismo da época para viver sua história de amor. Nós já vimos o drama, que é de arrepiar.

Assista ao trailer.

4: Boi Neon – 14 de janeiro

Destaque nos festivais de Veneza e Toronto, e vencedor do festival do Rio, Boi Neonserá certamente uma das produções brasileiras mais aclamadas no ano. O drama traz a história inesperada de um vaqueiro (Juliano Cazarré) que sonha em se tornar estilista. O excelente elenco conta com Maeve Jinkings e Vinícius de Oliveira, e como você pode perceber pela imagem acima, a fotografia é belíssima.

Assista ao trailer.

5: O REGRESSO – 04 de fevereiro

Leonardo DiCaprio atua como um justiceiro que, quase sem diálogos, tem que atravessar os Estados Unidos para buscar vingança. O diretor Alejandro González Iñarritu experimentando mais uma vez a beleza dos planos contínuos, sem cortes. Esta aventura é de uma beleza impressionante, e mostra todo o talento da equipe técnica e dos atores. Talvez o Oscar pense em Leo desta vez…

Assista ao trailer.

6: DEADPOOL – 11 de fevereiro

O mercenário tagarela está chegando aos cinemas! Ryan Reynolds tem se empenhado bastante em promover essa aventura, que promete trazer toda a cota de sangue e piadas politicamente incorretas que a Marvel e a DC têm evitado em seus filmes. Pelos divertidos trailers e cenas divulgados até agora, dá para esperar uma produção desbocada e irreverente, digna dos quadrinhos.

Assista ao trailer.

7: KUNG FU PANDA 3 – 03 de março

A terceira aventura da franquia parte para um lado mais familiar: agora, Po reencontra seu pai e outros pandas do vilarejo natal. Para combater um novo vilão, tem que ensinar kung fu a todo mundo. Talvez a história não seja super original, mas as imagens coloridas e a fofura dos pandas bebês devem chamar a atenção do público infantil.

Assista ao trailer.

8: AVE, CÉSAR! – 10 de março

Não faltam motivos para esperar por esta comédia ansiosamente: o elenco estelar conta com George Clooney, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Tilda Swinton, Joseph Fiennes, Josh Brolin e muitos outros; o roteiro e a direção ficam por conta dos sempre irônicos e divertidos irmãos Coen, e a história traz uma paródia do cinema de estúdios feito por Hollywood nos anos 1950. Julgando pelos vídeos divulgados, dá para esperar uma trama surreal.

Assista ao trailer.

9: A SÉRIE DIVERGENTE-CONVERGENTE – 17 de março





Tris (Shailene Woodley), Quatro (Theo James) e os outros divergentes finalmente escapam dos muros e descobrem a cidade além das demarcações. Mas logo eles percebem que a liberdade é ilusória, e existem muitos outros perigos fora do mundo cercado onde moravam. As primeiras cenas prometem ainda mais ação e mais surpresas com as atitudes dos personagens.

Assista ao trailer.

10: BATMAN VS SUPERMAN – A ORIGEM – 24 de março





Peso pesado entre os lançamentos de super-heróis, o filme reúne alguns dos personagens mais famosos dos quadrinhos, incluindo Mulher-Maravilha e Aquaman. Na trama, o Superman (Henry Cavill) perde sua popularidade após os fatos de Homem de Aço, e compra briga com o justiceiro Batman (Ben Affleck). Surge então a ameaça do Apocalipse…

Assista ao trailer.

11: UM NAMORADO PARA MINHA MULHER – 14 de abril





Muitos homens poderiam ficar enciumados de ver a esposa com outro, mas nesta comédia nacional, o marido (Caco Ciocler) está descontente com o casamento e quer ver a esposa (Ingrid Guimarães) satisfeita. Para isso, contrata um namorado de aluguel (Domingos Montagner) para seduzi-la. A direção é de Julia Rezende (Meu Passado Me Condena).

Assista a uma cena.

12: CAPITÃO AMÉRICA – GUERRA CIVIL – 28 de abril





Capitão América (Chris Evans) contra Homem de Ferro (Robert Downey Jr.)! O projeto reúne tantos super-heróis que parece um terceiro Vingadores. Agora, a briga ocorre entre antigos amigos, enquanto heróis como Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Falcão (Anthony Mackie) acabam funcionando como ponte entre os dois lados. Os primeiros vídeos mostram cenas de luta para deixar qualquer fã contente.

Assista ao trailer.

13: ANGRY BIRDS – O FILME – 12 de maio





Eles explodem de raiva na tela do seu celular, e agora vão explodir de raiva nos cinemas. Quando o grupo de pássaros temperamentais se reúne em uma ilha, os famosos porcos verdes aparecem para provocá-los, e começa a guerra… Consegue imaginar a adaptação do jogo? Como será que uma premissa tão simples vai dar origem a um longa-metragem?

Assista ao trailer.

14: X-MAN APOCALYPSE – 19 de maio





Será que o próximo filme da franquia vai dar certo com a versão adolescente de diversos super-heróis? O diretor Bryan Singer vai trazer a jovem Tempestade e Jean Grey ao lado dos adolescentes Noturno e Ciclope. Todos eles vão combater o poderoso Apocalipse, que já desperta críticas dos fãs pelo uniforme bastante simples. Mas antes de criticar, vamos ver o resultado nos cinemas, né?

Assista ao trailer.

15: ELIS – 19 de maio





As biografias de cantores já trouxeram alguns dos maiores sucessos de bilheteria do cinema brasileiro, como Cazuza – O Tempo Não Para e Dois Filhos de Francisco. 2016 terá uma nova tentativa com Elis, musical com Andreia Horta no papel principal. A trama teve grande sucesso nos palcos do teatro, e também pode seduzir no cinema. A trama promete abordar os aspectos mais polêmicos da cantora, como o envolvimento com drogas no fim da vida.

16: INDEPENDECE DAY – O RESSURGIMENTO – 23 de junho





“Nós sempre soubemos que eles voltariam, mas nada pode nos preparar para quando chegarem”, diz o trailer. Pois é, os alienígenas estão de volta, assim como parte do elenco original, incluindo Jeff Goldblum e Bill Pullman. Vinte anos após o primeiro Independence Day, a humanidade está em perigo novamente, mas os americanos estão prontos para o combate.

Assista ao trailer.

Fonte: Adoro Cinema