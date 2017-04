Pelo menos seis ônibus foram incendiados na Baixada Fluminense entre a noite de sexta-feira e o início da madrugada deste sábado (15). Cinco casos foram registrados em Nova Iguaçu, onde houve confronto entre traficantes e milicianos. Três pessoas que moram em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, próximo ao local onde houve a troca de tiros, foram baleadas. Na troca de tiros, três menores de idade acabaram atingidos por disparos. Um jovem menor de idade e um bebê de um ano e oito meses estão internados, enquanto uma garota foi baleada de raspão, foi atendida e liberada.

Após o confronto entre milicianos e traficantes, cinco ônibus foram incendiados em Nova Iguaçu. Segundo o telejornal RJTV, da TV Globo, o Corpo de Bombeiro foi acionado, mas os soldados foram hostilizados no local dos incêndios e não conseguiram trabalhar na ocorrência.

Em Duque de Caxias, outro ônibus foi incendiado após ação do Bope no bairro Marapicu. Não há informações sobre vítimas.