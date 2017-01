Oi Velox e Telefone: Serviço de telefone fixo e velox muito, muito, muito ruim e sem suporte descente

MORADOR DA BAIXADA RECLAMA DE SERVIÇOS DA OI TELEFONIA E INTERNET. SERÁ QUE ACONTECE COM MAIS ALGUÉM?

Sou cliente da Oi (telefone fixo e velox – só vendem os 2 serviços juntos), há mais de 6 anos por falta de opção, pois é a única que atende minha região.

Quase todos os meses há problemas com o telefone ou com o velox, no início deste ano, em janeiro, fiquei quase 1 mês sem os serviços e depois de muitos telefones, mais de 10 protocolos e muita discussão o serviço não foi resolvido por pura incompetência. Cada vez que eu ligavam davam um desculpa diferente, resumindo, parei um técnico da empresa na rua e dei R$50,00 a ele e, acreditem, 5 MINUTOS DEPOIS O PROBLEMA ESTAVA RESOLVIDO. Eu só fiz isso pois trabalho em casa e uso a internet (sou desenvolvedor web) e não tive opção. Perdi mais de 4 mil reais em serviços que não pude concluir ou novos que não pude aceitar. Então liguei de volta e disse o que havia feito e o atendente disse desconhecer esse procedimento (numas das ligações anteriores eu disse que faria isso), agora a pergunta é: os técnicos fazem de propósito apenas para pegarem nosso dinheiro? E como a empresa não sabe disso sendo que basta enviar um fiscal para olhar os armários onde ficam as linhas. Bom, hoje estou passando pelo mesmo problema novamente, já faz mais de um semana que estou sem os serviços e as respostas dos atendentes são as mesmas das outras vezes (sim, outras, aconteceu pelos menos umas 4 vezes só em 2015). Dizem que é a chuva, depois dizem que é vandalismo, depois dizem que estão fazendo manutenção. A mesma ladainha. E eu sei que, basta falar novamente com o técnico na rua que o problema será solucionado. Hoje, eu me desloco para casa de amigos ou alugo locais onde possa usar a internet e fazer meus trabalhos, ou seja, mais gastos, mas e o dinheiro que já pago pelo serviço que não tenho? Não vou mais pagar suborno nem propina a nenhum técnico dessa empresa, mas vou exigir tudo de volta mais os danos morais e perdas de trabalho na justiça. Já tenho um processo contra essa empresa e vou abrir outro. Estou no Reclame Aqui para compartilhar com todos que A EMPRESA OI É UMA VERGONHA. Gostaria que outras empresas viessem aqui para concorrer (GVT, NET, VIVO, TIM) pois sei que a concorrência é saudável e melhora os serviços. Me chamo Alan, moro em Duque de Caxias – RJ (Bairro de Imbariê). Caso a empresa veja esta reclamação, espero que tenham a decência de responder.