O AquaRio – o aquário do Rio de Janeiro – inicia vendas online de entradas

A pouco menos de dois meses da inauguração, prevista para o dia 9 de novembro, o AquaRio abre nesta segunda-feira, vendas online de passaportes anuais individual e familiar.

Ainda não há previsão de quando os ingressos avulsos serão comercializados.

Os passes serão vendidos no site www.aquariomarinhodorio.com.br a preços promocionais até 31 de outubro. São duas modalidades de passaportes, que garantem ao associado visitas ilimitadas durante um ano, além de vantagens como acesso exclusivo, visitação antecipada em meia hora antes da abertura ao público, prioridade na reserva de atividades extras no espaço e 10% de desconto em alimentos e bebidas, nas compras na loja e no estacionamento.

O Passaporte Individual será vendido a R$ 180. Dá acesso a um adulto e a possibilidade de inclusão de três dependentes menores de idade, a um custo adicional de R$ 60, cada. Para as famílias, há a opção do Passaporte Familiar que custa R$ 360 e é válido para até sete pessoas (dois adultos e duas crianças) e mais três dependentes menores de idade adicionais (R$ 60, cada). O pagamento pode ser feito em até 6x sem juros no cartão de crédito, com parcela mínima de R$ 60. Os ingressos avulsos custarão R$ 80 (adulto), R$ 60 para cariocas e fluminenses e R$ 40 para estudantes, idosos e pessoas com deficiência.

ATRAÇÕES

A nova atração da Zona Portuária terá mais de 3 mil animais marinhos de 300 espécies. O público poderá ver tubarões, peixes e raias de diversas espécies. Logo na entrada, um esqueleto de 13 metros de uma baleia Jubarte dará as boas-vindas. A criançada também poderá se divertir na interação com os animais nos chamados Tanques de Toque. Futuramente, o visitante poderá mergulhar junto com peixes, raias e tubarões no maior tanque do aquário, o Recinto Oceânico, que comporta 3,5 milhões de litros de água e possui sete metros de profundidade.

Além disso, durante o passeio, os visitantes poderão interagir com tecnologias e obter informações sobre os animais e seus ecossistemas e terão acesso a projetos ecológicos de referência como o Tamar, Baleia Jubarte, Meros do Brasil e Manguezal.

O Aquário Marinho do Rio de Janeiro tem duas entradas, uma pelo lado da Via Binário (logo após a saída do túnel Rio 450) e o outro pela Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, em frente aos Armazéns 7 e 8. O espaço se integra ao Porto Maravilha, num complexo arquitetônico, cultural e de entretenimento junto com o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã.