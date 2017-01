Novo prefeito de Nova Iguaçu promete decretar calamidade financeira

A tarde de domingo (1º) marcou o início do mandato dos candidatos eleitos nas prefeituras.

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rogério Lisboa (PR) foi eleito com 63,91% votos (238.081) , contra 36,09% votos (134.422) do seu adversário, Nelson Bornier. Ele assumiu o cargo de prefeito em cerimônia na Câmara Municipal no último domingo (1º).