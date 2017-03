A Netflix divulgou nesta quinta, dia 16, um levantamento que mostra que a sua série nacional “3%” é a série não falada em inglês mais assistida nos Estados Unidos.

A série, lançada no dia 25 de novembro, tem metade do seu público no exterior, também sendo muito assistida em Austrália, Canadá, França, Itália, Coréia do Sul e Turquia.

“A série foi amplamente vista fora do Brasil em diversos países, o que nos mostra que há sempre um público para uma grande narrativa, seja com conteúdo produzido nos Estados Unidos, Brasil, Singapura, Austrália, Índia ou no Oriente Médio”, disse Erik Barmack, vice-presidente de Originais Internacionais da Netflix.

A primeira série brasileira da plataforma de streaming, “3%” é ambientado em um mundo pós-apocalíptico onde apenas 3% dos participantes são bem sucedidos, e o restante precisa competir para tentar chegar em uma terra mítica cheia de fartura chamada Maralto.