Musa fitness Rafa Lyra sensualiza nas redes sociais

A Musa Fitness e Atleta Wellness Rafaela Lyra sensualiza nas Redes Sociais . a loira de olhos claro é revelação na categoria 1.58 . Rafaela é queridinha de um dos principais Diretores da Emissora do Bispo Macedo , a Tv Record . por conta disso a atleta será capa no fim de semana de um do principais jornais esportivos do Rio , além de ter despertado o interesse de uma das principais revistas masculinas do Brasil . Rafaela também despertou o desejo de uma das principais produtoras de filmes adultos do Rio de Janeiro que exporta filmes principalmente pra Europa e Ásia .