Musa Fitness Duda Cavalcante Sensualiza nas Redes Sociais

A Atleta Wellness e Musa Fitness Duda Cavalcante vem esbanjando sensualidade e beleza nas Redes Sociais. A Musa compete na modalidade 1.58 e tem viagem marcada na próxima semana pra cidade maravilhosa . Duda é amiga íntima de um dos principais Diretores da TV Record e está participando do concurso Atleta Nutrex Brasil . Duda está sendo sondada por uma das principais revistas masculinas do Brasil que já demonstrou interesse pela atleta . Para os que desejam votar no concurso Nutrex , segue o link :

https://basicfront.easypromosapp.com/voteme/805903/637030632?ep1=ws