MEIs têm prazo para declarar faturamento

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) devem começar a ficar atentos ao calendário para realizarem a declaração de faturamento referente ao ano de 2016.

O procedimento é realizado pela internet, sem custo. O preenchimento daDeclaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual pode ser feito no Portal do Empreendedor, no endereço www.portaldoempreendedor.gov.br, até 31 de maio.

Analistas do escritório regional do Sebrae/RJ na Baixada estão a postos para ajudar nos esclarecimentos aos empresários, que também podem tirar dúvidas através do 0800 570 0800.

O objetivo da declaração é estimular os microempreendedores individuais a regularizar a situação das empresas, informando à Receita Federal o faturamento e o movimento financeiro do ano anterior.