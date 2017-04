Matéria : Raphael Gomes

Nesse Sábado (15) vai rolar um super show com Marcus menna e banda cinco sentidos na Arena Carioca Fernando Torres em Madureira . No repertório estão clássicos do Rock além das canções que fizeram sucesso com a Ls Jack .

Marcus Menna(LS Jack) & os 5 sentidos

Sabado – 15/04 – 21h

Local : Arena Carioca Fernando Torres em Madureira

ingressos: R$ 20,00(Meia)

Obs: Todos pagam meia, conforme resolução 303/2015

Classificação 16 anos