A cantora americana Lady Gaga, que seria a principal atração na noite de abertura do Rock in Rio 2017, nesta sexta-feira, cancelou sua participação no festival.

De acordo com a assessoria de imprensa do evento, Gaga não pode vir por ter sido submetida a um “tratamento por profissionais médicos especializados”. Não se sabe a razão do tratamento, mas na última terça-feira, a cantora revelou pelo Twitter ter sido diagnosticada com fibromialgia. Ela será substituída pelo Maroon 5, que se apresentaria só no sábado, mas será atração também na sexta.

Também pelo Twitter, nesta quinta, Gaga se desculpou com os fãs brasileiros pelo cancelamento do show e afirmou que precisa “cuidar do corpo agora”. “Peço pela compreensão de vocês e prometo que irei em breve para me apresentar”, escreveu.

A revelação da doença e o cancelamento acontecem apenas alguns dias depois de Lady Gaga anunciar que faria uma parada na carreira por razões de saúde. “Preciso descansar”, desabafou a cantora na última sexta-feira no Festival de Cinema de Toronto, durante a coletiva de imprensa de seu documentário, Gaga 5’2”, produzido pela Netflix.

Gaga definiu a pausa como um “tempo para se recuperar” das dores crônicas no corpo que vem enfrentando, e que são abordadas no filme. Para alívio dos little monsters — como se autodenominam os fãs da cantora –, porém, ela garante que guarda novidades na manga. “Não significa que vou parar de criar.”

A primeira noite do Rock in Rio terá, além de Maroon 5, Ivete Sangalo, Pet Shop Boys e da banda 5 Seconds of Summer.

Em nota, a assessoria do Rock in Rio afirmou que os ingressos para o dia 15 poderão ser reembolsados. Para isso, serão divulgadas as informações com o procedimento necessário a ser adotado na próxima segunda-feira no site oficial do festival. Só serão reembolsados os ingressos que não forem utilizados, ou seja, fãs que entrarem na Cidade do Rock no dia 15 não terão poderão reaver o dinheiro do ingresso. Não haverá devolução em dinheiro na bilheteria do evento.