Ladrões usam caminhão e retroescavadeira para tentar roubar caixas eletrônicos

Criminosos usaram os veículos, um deles da Cedae, para arrombar uma padaria em Nilópolis. Roubo foi frustrado com a chegada da polícia

Pelo menos dez bandidos armados tentaram arrombar uma padaria em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira, para levar caixas eletrônicos do estabelecimento. Os criminosos usaram um caminhão da Cedae e uma retroescavadeira na ação.

A tentativa de roubo ocorreu na Estrada General Mena Barreto, no Centro de Nilópolis, e foi frustrado com a chegada da PM. Segundo o 20º BPM (Nova Iguaçu), buscas foram realizadas na região, mas os criminosos conseguiram fugir.

O caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis). Uma perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para identificar os criminosos.

Em nota, a Cedae confirmou que o caminhão presta serviço à empresa e foi furtado há cinco dias em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. O roubo foi registrado na polícia. Já a retroescavadeira utilizada na ação não tinha nenhuma relação com a Cedae. A concessionária informou que está colaborando com as investigações.