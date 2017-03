A Ong Instituto Educarte, em parceria com a Universidade Estácio, inscreve para as novas turmas do Pré-Vestibular comunitário. São 550 vagas destinadas para o curso Intensivo Pré-Enem, nos polos Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti, Caxias e Madureira.

O curso é presencial, com aulas aos sábados na Universidade Estácio. Na sede do Instituto Educarte, em Nova Iguaçu, também são oferecidas turmas durante a semana, manhã, tarde ou noite. O programa, que funcionou em 2015 em parceria com a Estácio, preparou mais de 3 mil alunos carentes para a edição passada do Enem.

Na turma Pré-Enem, podem participar estudantes de qualquer idade, que já tenham concluído ou que estejam concluindo o Ensino Médio. Também haverá uma turma especial para aqueles que desejam obter o certificado do Ensino Médio através do Enem.

Muitos dos professores voluntários são ex-alunos do projeto. Como é o caso do professor Fernando Lúcio, coordenador da equipe de Linguagens. Ele faz doutorado sanduíche em Linguística na UFRJ e Universidade de Lisboa e é corretor de redações do Enem.

Outro ex-aluno que também participa como docente é o professor Guilherme Antunes, doutor em História pela UFRJ. Ele coordena a equipe de Ciências Humanas, que também conta com o doutorando Tiago Souza.

O valor da mensalidade é de R$40,00 e já inclui o material didático.

Matrículas Abertas

Local das inscrições: Universidade Estácio (Queimados, Duque de Caxias, São João de Meriti e Madureira) e na sede do Instituto Educarte (Rua Otávio Tarquino, 527, Nova Iguaçu)

Período das aulas: de julho a outubro

O estudante deverá levar cópia do documento de identidade (se menor de 18 deverá vir acompanhado do responsável).

Mais informações pelo telefone 3745 8106 ou 3851 1031