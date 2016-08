Inscrições para o Prêmio Prudential Espírito Comunitário terminam em 09 de setembro

As inscrições para o Prêmio Prudential Espírito Comunitário terminam no próximo dia 09 de setembro, mas ainda dá tempo de participar.

O concurso é aberto a estudantes de 14 a 19 anos que tenham realizado projetos sociais voluntários e estejam matriculados no ensino médio de escolas públicas e particulares da região metropolitana do Rio de Janeiro.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.premioprudential.com.br. Para participar, os jovens devem inscrever as iniciativas nas quais atuaram e/ou atuam como voluntários nos anos de 2015 e 2016, apresentando o projeto, objetivos e resultados alcançados. Os vencedores ganharão uma viagem aos Estados Unidos para participar de um intercâmbio focado no voluntariado.

Antes mesmo do término do prazo, a edição deste ano, a segunda consecutiva no Brasil, já é um sucesso. As inscrições já ultrapassaram a marca dos 300 projetos que abrangem as mais variadas áreas como meio ambiente, cidadania e educação.

Versão brasileira do “Spirit of Community Awards”, criado pela Prudential Financial, em 1995, para incentivar e reconhecer os jovens que praticam trabalho voluntário, o Prêmio Prudential Espírito Comunitário foi lançado no Brasil no ano passado e é a única edição na América Latina.

Principais informações :