O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, dia 20, o edital de processo seletivo para 1.152 vagas temporárias para o cargo de recenseador. As oportunidades são para atuar no Censo Agropecuário de 2017.

A abertura do processo seletivo é uma continuidade da seleção simplificada do edital nº 02/2017, que visa especificamente suprir as vagas nos estados que tiveram candidatos inscritos em número inferior ao de vagas oferecidas, tiveram a listagem de candidatos aprovados esgotadas ou, ainda, não tiveram candidatos inscritos.

Os candidatos devem ter nível fundamental e no mínimo 18 anos. O salário será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, com base nas quantidades de unidades de estabelecimentos agropecuários recenseados.

A jornada de trabalho recomendável será de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Do total das oportunidades, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% para negros.

As inscrições estarão abertas de 23 de outubro a 6 de novembro nos postos de inscrição do IBGE conforme lista divulgada no site www.ibge.gov.br. Não há cobrança de taxa de inscrição e a seleção será feita por meio de análise de títulos.

A duração do contrato será de até cinco meses. As renovações e/ou rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da operação e aos resultados da avaliação de desempenho do contratado.