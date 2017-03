Homens armados renderam funcionários do Centro de Atendimento Intensivo da Baixada (CAI Baixada), localizado no bairro Bom Pastor, em Belfor Roxo, na manhã deste sábado.

Segundo nota do sindicato dos funcionários do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), dois homens com revólveres entraram na unidade quando o local era abastecido com mantimentos para o café da manhã.