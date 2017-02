Roda de samba hoje com o grupo Pique novo e participação do cantor mumuzinho promete agitar a quadra do clube nilo show em Nilópolis . O evento começa as 13 horas e a entrada custa 10 reais .

informações :Tunico Produtor

JEOVÁAAAA

ENDEREÇO : ESTRADA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 91. NILÓPOLIS-RJ