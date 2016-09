Hoje tem DJ Jefferson agitando a Quinta Nobre na Dubai

Hoje tem DJ Jefferson tocando todos os Ritmos na Dubai beer Point em São João de Merití no evento Quinta Nobre . JEFFERSON prometeu colocar todo mundo pra agitar e dançar na pista , Entre as atrações estão o Mc Novinho da Praça , o DJ Tiago Calil da rádio transamérica entre outras atrações . A entrada custa la R$ 10 Mulheres e R$ 20 Homens . O evento começa as 22:30 e o endereço éSaída 169 da Av. Presid. Dutra – Em Frente Hotel Lugano – Dubai Beer Point, São João de Meriti.