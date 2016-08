O Instituto Federal do Rio de Janeiro, promoverá no dia 15 de Setembro, às 9h30min , a palestra HIV/Aids – Rompendo Barreiras.

Apresentada por Ruggery Gonzaga, militante na causa há 6 anos, consultor da ONG Amigos da Vida, sediada em Brasília e educador social, voluntário da ONG Pela Vidda. Esta será uma oportunidade de entender como se dá a infecção, a prevenção, o tratamento e a discriminação, que, de certa forma, está presente, direta e indiretamente, na vida de jovens e adultos em todo o mundo, exclui socialmente e pode até matar.

HIV e Aids são um dos maiores problemas da atualidade. Segundo dados do boletim epidemiológico, do Ministério da Saúde, são detectados 40mil novos casos, anualmente,no Brasil .A epidemia tem avançado, principalmente, entre os mais jovens. Durante a Conferência Internacional de AIDS, realizada em Durban, África do Sul, o relatório obtido pela UNAIDS (Programa das Nações Unidas) apontou que casos de infecção por HIV ainda estão aumentando. Por este motivo, é importante conhecer de perto este vírus que pode surgir silenciosamente para qualquer que não tome as devidas precauções.

O evento ocorrerá no auditório do IFRJ, localizado na Rua Lúcio Tavares, 1045, Centro, Nilópolis e é gratuito, sujeito a disponibilidade de vagas , para maiores informações entrar em contato através do e-mail assessoriarompendobarreiras@gmail.com

Palestra HIV/AIDS – Rompendo Barreiras , com Ruggery Gonzaga.

Local: IFRJ – Nilópolis (Rua Lúcio Tavares, 1045, Centro, Nilópolis)

Data e Horário: 15 de Setembro de 2016, às 09h30min