Guapimirim vai gargalhar. Humor pra toda a família. Humor limpo.

Ingressos antecipados R$ 15,00 (até um dia antes ou quando acabar o lote)

VENDAS antecipadas RENALLUC ou diretamente com a Produtora LARA BERNARDO – tel. 979804927 (WhatsApp)

SUPER AÇÃO é o teatro de improviso com humor limpo e para todas as idades. Enfim é possível dar boas risadas sem palavras e ações apelativas. E tudo isso de uma forma única, contagiante, desafiadora. Jogos improvisados com temas escolhidos pela própria plateia no mesmo instante, com cenas que jamais se repetirão, o único onde a plateia participa presencialmente de alguns jogos, total interatividade.

Serviço

SUPER AÇÃO – teatro de improviso de humor limpo, sem palavrões, e com participação da plateia como quarto elemento na cena

com MAR’JUNIOR, PATRICK MORAES e JUNIOR BEÉFIERRI

direção MAR’JUNIOR, PATRICK MORAES e JUNIOR BEÉFIERRI

produção CIA ATORES DE MAR’

produção local LARA BERNARDO

classificação etária LIVRE

duração 70 minutos

local GRÊMIO RECREATIVO GUAPIENSE

dia 17/09 – sábado

horário 19 horas

ingressos R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)