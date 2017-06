Segundo o Centro de Operações, o Rio tem total de 64 km de engarrafamento na noite desta sexta-feira.

Permanecem interditadas a Rua Evaristo da Costa, Avenida Rio Branco até a Cinelandia, a Avenida Presidente Vargas da altura da Avenida Passos até a Candelária, o Trevo dos Estudantes no acesso a Avenida Presidente Antonio Carlos e a rua Teixeira de Freitas.

18h 20 – O Viaduto Saint Hilaire já foi liberado após acidente envolvendo moto, carro e utilitário, mas o trânsito no sentido Centro do Túnel Rebouças segue intenso.

18h 18 – Mais um foco de incêndio próximo a uma das saídas do metrô da Cinelândia, no Centro do Rio. A Rua Teixeira de Freitas apresenta interdições nos dois sentidos. A recomendação é evitar a região. O Túnel Rebouças está congestionado em direção ao Centro, o túnel Santa Bárbara apresenta melhores condições de trânsito e é a melhor opção, segundo o Centro de Operações do Rio de Janeiro.

18h15 – A Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, foi interditada por manifestantes, na altura da estação do metrô.

18h 05 – Houve um acidente envolvendo moto, carro e utilitário no Viaduto Saint Hilaire, no sentido Túnel Rebouças. A CET-Rio está no local.

18h 04 – Há interdições nas Ruas Teixeira de Freitas e do Passeio, na Lapa. A Polícia Militar está no local. A recomendação é evitar a região e optar pelo Túnel Santa Bárbara como alternativa.

18h04 – Pelo menos cinco veículos, sendo pelo menos três onibus, foram incediados na Cinelândia durante manifestação no Centro do Rio.

18h – Manifestação interdita o Viaduto do Gasômetro no sentido Avenida Brasil, a partir do acesso pela Avenida Francisco Bicalho. Reflexos na Via Expressa do Porto e Avenida Francisco Bicalho, desde o trevo das Forças Armadas.

17h58 – Segundo a concessionária Lamsa, a Linha Amarela tem trânsito bom nos dois sentidos.

Manifestantes interditam Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio

17h53 – Pistas central e lateral da Avenida Presidente Vargas no sentido Candelária foram liberadas após fechamento por causa da manifestação no Centro do Rio.

17h52 – O Centro do Rio segue com interdições na Avenida Rio Brando, 1° de Março, Evaristo da Veiga e Araújo Porto Alegre por conta da manifestação.

17h47 – Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a Avenida Brasil tem tráfego intenso com retenções na altura de Ramos, no sentido Zona Oeste, devido às obras da Trans Brasil, e apresenta pontos de retenção em Guadalupe, nos dois sentidos, na altura do shopping. A linha Vermelha apresenta pontos de retenção no sentido Centro, na altura da Rodovia Washington Luis.

17h39 – A Ponte Rio-Niterói tem fluxo bom nos dois sentidos. Segundo a concessionária Ecoponte, a travessia está sendo realizada em 13 minutos.

17h35 – Os seis acessos da estação do Metrô Cinelância estão fechados no momento, segundo a concessionária Metrô Rio. A operação do metrô está normal e a recomendação para quem quiser utilizar o transporte é embarcar nas estações da Glória ou Carioca.

17h31 – De 101 voos no Aeroporto Santos Dumont hoje, 14 foram cancelados e 28 atrasados, de acordo o site da Infraero. O Santos Dumont também está com a segurança reforçada desde o início do dia.

17h25 – As estações do metrô da Carioca e da Uruguaiana estão completamente abertas. Na Cinelândia, os acessos do Theatro Municipal, Rio Branco e Pedro Lessa estão fechados, mas a estação funciona normalmente.

17h19 – A operação do VLT está totalmente interrompida neste momento. O metrô funciona normalmente, mas as estações Uruguaiana, Carioca e Cinelândia estão operando com acesso controlado, devido à aglomeração de pessoas no entorno. Todos os ramais da Supervia estão funcionando dentro da normalidade. As Barcas e o BRT também tem funcionamento normal.

17h17 – Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio há bloqueios nas Avenidas Presidente Vargas, Rio Branco, Passos e nas vias no entorno da Cinelândia. Agentes da Guarda Municipal, CET-Rio e Polícia Militar atuam na região. A recomendação é que a região do Centro do Rio seja evitada, pelas próximas horas.

17h 12 – Uma manifestação na praça da Cinelândia também causa retenções na Rua Evaristo da Veiga.

17h11 – Uma faixa da Avenida Rio de janeiro tem interdições na altura da Zona Portuária devido à manifestação.

17h09 – Pistas laterais da Presidente Vargas no sentido Candelária seguem interditadas. Na Rua Primeiro de Março, na altura do Centro Cultural Banco do Brasil, alguns manifestantes colocaram fogo em objetos no meio da via. A interdição causa reflexos na Avenida Presidente Antonio Carlos. As pistas centrais da Avenida Presidente Vargas, no sentido Praça Bandeira, seguem funcionando normalmente.

17h06 – Rio continua em estágio de atenção devido às manifestações nesta sexta-feira.

17h05 – O MetrôRio e a Supervia informaram que seguem funcionando normalmente.

Avenida Rio Branco interditada a partir da Presidente Vargas Foto: Reprodução COR

16h51 – A Polícia Militar entrou em confronto com manifestantes causando interdição na Avenida Rio Branco a partir da Avenida Presidente Vargas. A Avenida Presidente Vargas segue com as pistas centrais e laterais interditadas no sentido Candelária, a partir da Rua Uruguaiana.

16h32 – Manifestantes interditam a Avenida Presidente Vargas, na altura da Rua 1° de Março. A operação da linha 1 do VLT está suspensa temporariamente.

16h12 – Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, não há informes de problemas no funcionamento dos transportes neste momento. Metrô, Supervia, VLT e BRT estão funcionando normalmente.

16h05 – Manifestação provoca interdições na pista lateral da Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, no sentido Candelária. A pista central chegou a ter interdições por alguns momentos, causado reflexos na Praça da Bandeira.

Policiais em frente à Alerj Foto: Reprodução Twitter PM

15h14 – Policiais do Batalhão de Policiamento de Grandes Eventos (BPGE) já estão em frente à Alerj para acompanhar as manifestações da tarde desta sexta-feira.

Funcionários públicos fazem manifestação no Centro Foto: Divulgação

14h35 – Rua Primeiro de Março, no Centro, interditada na altura da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) por causa de uma manifestação.

13h45 – Manifestação na Avenida Rio de Janeiro, na altura do Portão 24 do Cais do Porto, ocupa uma faixa no acesso para a Avenida Brasil, sentido Zona Oeste.

13h40 – Rua Pinheiro Machado totalmente liberada, nos dois sentiidos, na altura do Palácio Guanabara.

13h30 – Linha 1 do VLT está operando normalmente, entre Rodoviária e Santos Dumont. Pela manhã, manifestantes atearam fogo em lixo nos trilhos, na altura da estação Sete de Setembro.

12h51 – Avenida Francisco Bicalho liberada. Manifestantes que ocupavam a via, na altura da Rodoviária, já saíram do local.

12h50- A circulação do bondinho de Santa Teresa, na região central do Rio, está interrompida por causa de uma manifestação. Um grupo está bloqueando os trilhos na altura do Largo dos Guimarães.

12h35 – Rua Conde de Bonfim, na altura da Praça Saes Peña , na Tijuca, é liberada após manifestação, mas há retenção nos dois sentidos.

12h25 – Manifestação interdita parcialmente os dois sentidos da Rua Conde de Bonfim, próximo Praça Saens Pena.

Foto: Reprodução

12h20 – Um grupo faz uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Com palavras de ordem e cartazes, o grupo protesta contra as reformas trabalhistas e também pelaa crise da Uerj. Por causa da manifestação, a Rua Pinheiro Machado está interditada nos dois sentidos. Motoristas devem optar pelo Túnel Rebouças.

Foto: Guito Moreto

12h10 – Manifestantes interditam a Avenida Francisco Bicalho, na altura da Rodoviária Novo Rio, no sentido Via Expressa do Porto.

Foto: Reprodução Centro de Operações Rio

12h- Movimentação normal nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói. Segundo a concessionária Ecoponte, a travessia está sendo realizada em 13 minutos.

11h40 – Manifestantes voltam a ocupar a Avenida Rio de Janeiro. A pista está parcialmente inteditada, na altura da alça da descida do Gasômetro. A Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, segue parcialmente interditada nos dois sentidos com reflexos no Túnel Santa Bárbara e no Viaduto 31 de Março.

11h20 – Policiais militares liberam o acesso à Avenida Rio de Janeiro, na altura do Cais do Porto, cinco minutos depois que um grupo de 50 manifestantes bloqueou a via, sentido Avenida Brasil. Por volta de 11h05 desta sexta-feira, carros voltam na contramão para retomar o caminho pelo viaduto e fugir do bloqueio.

11h09 – Um grupo de manifestantes está na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, em frente ao Palácio Guanabra. Os dois sentidos da via estçao fechados. Em cada sentido, uma pista está ocupada. Há retenção no tráfego.

Foto: Reprodução/Centro de Operações

11h05 – A travessia Praça Quinze-Arariboia já foi restabelecida, segundo a CCR Barcas. Segundo a concessionárias, todas as linhas das barcas estão operando normalmente, conforme a grade de horários.

11h -As linhas 1,2 e 4 do metrô operam normalmente. As linhas do metrô na superfície também estão operando.

10h49 – O Centro de Operações Rio informou que a Autoestrada Grajaú-Jacarepauá foi totalmente liberada. Por volta das 9h, havia retenção no local na altura do Hospital Federal Cardoso Pontes. A via estava parcialmente bloqueada: o grupo entrava e saía da pista em protesto.

10h46 – Foam liberados os bloqueios na saída da Ponte Rio-Niterói na pista central da Avenida Brasil e o acesso da Avenida Francisco Bicalho para a Via Expressa do Porto, segundo o Centro de Operações. Não há mais interdições no Centro da cidade neste momento.

10h30 – O consócio BRT Rio informou que seus serviços já estão funcionando normalmente. No início da manhã, protestos chegaram a interromper a circulação. No corredor Transoeste, por volta das 5h40, manifestantes atearam fogo em pneus na pista na altura da estação Embrapa, em Guaratiba. Já no corredor TransCarioca, às 8h15, um grupo de manifestantes tomou as pistas da avenida Abelardo Bueno, a calha dos articulados foi liberada às 8h45. Os serviços no corredor TransOlímpica operaram sem alterações. Desde o início da madrugada até agora, 13 articulados foram depredados

10h22 – Policiais do Batalhão de Choque liberaram o acesso à estação das barcas na Praça Arariboia, que estava fechado por manifestantes. Eles usaram spray de pimenta para dispersar o protesto. As portas de acesso ao setor de embarque foram bloqueadas por manifestantes no início da manhã desta sexta-feira. O grupo impedia o acesso de funcionários e de passageiros. Algumas pessoas que estavam no local aplaudiram a ação da PM.

10h21 – A concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói confirmou o bloqueio na saída da via para a Rodoviária Novo Rio. Apenas uma faixa está liberado ao fluxo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. O tempo de travessia é estimado em 40 minutos. O trânsito é lento desde o Vão Central até as saídas para o Viaduto do Gasômetro — caminho alternativo da CET-Rio ao bloqueios — e para a Rodoviária.

10h20 – Linha 1 do VLT permacece operando apens entre a Rodoviária e a Parada dos Museus, devido a uma manifestação. A Linha 2 continua com a circulação interrompida.

09h50- Policiais do Batalhão de Choque chegaram à Via Expressa do Porto, no Centro do Rio, para liberar a via que estava ocupada por manifestantes. No entanto, o grupo voltou a fechar as pistas, na altura da Rodoviária Novo Rio. O grupo começou o protesto às 6h30m.

Foto: Reprodução

9h41 – Subiu para 13 o número de coletivos depredados, segundo o consórcio BRT Rio, desde ao início da madrugada desta sexta-feira. O serviço opera normalmente, mas as saídas e os intervalos dos ônibus são irregulares, segundo o consórcio. O corredor Transoeste está em processo de normalização. O funcionamento do ramal foi suspenso por conta da manifestação na Avenida Dom João VI, em Guaratiba. Por volta de 5h40, manifestantes atearam fogo em pneus na pista, na altura da estação Embrapa. Já no corredor TransCarioca, a calha da Avenida Embaixador Abelardo Bueno foi liberada depois de 40 minutos de interdição, na Zona Oeste da cidade. O serviço da Transolímpica atua sem problemas.

9h26 – Uma manifestação na Via Expressa do Porto, na altura da Rodoviária Novo Rio, continua a prejudicar o acesso ao Centro da cidade. A via está bloqueada nos dois sentidos. O Centro de Operações decidiu fechar o Túnel Marcello Alencar por segurança, para evitar que os motoristas ficassem confinados no local. O Centro de Operações orienta que os motoristas que estejam no Viaduto do Gasômetro não desçam pela Via Expressa e sigam direto para a Avenida Francisco Bicalho. O trânsito é lento no trecho.

9h23 – A Avenida Embaixador Abelardo Bueno foi liberada nos dois sentidos após cerca de 40 minutos de manifestação, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo o Centro de Operações, não há retenção no tráfego do local. A liberação é parcial porque manifestantes ainda entrem e saiam de uma das pistas do sentido Avenida Salvador Allende, Recreio dos Bandeirantes.

9h17 -A Ponte Rio Niterói foi totalmente liberada, após protesto. Mas o trânsito na cidade de Niterói está um caos. No centro do município da Região Metropolitana, mais de duas 200 manifestantes de vários sindicatos e movimentos dos trabalhadores estão desde início da manhã fizeram um cordão humano impedindo o embarque de passageiros na estação das barcas da Praça Arariboia.

Foto: Foto do leitor

09h14 – Trânsito completamente congestionado próximo a Estação do BRT Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste.

Engarrafamento ao lado da estação de Mato Alto do BRT Foto: Foto do leitor

09h03 – De acordo com o Centro de Operações Rio, a Ponte Rio-Niterói está liberada nos dois sentidos. A travessia do Rio para Niterói está sendo feita em 15 minutos, enquanto, de Niterói para o Rio o motorista leva 30 minutos.

09h – Um protesto provoca lentidão nos dois sentidos da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Oeste. A retenção do trânsito ocorre na altura do Hospital Federal Cardoso Pontes. Segundo o Centro de Operações, a via não está bloqueada: os manifestantes entram e saem da pista. Quando está nas ruas, o grupo se move pelo local, e os carros trafegam devagar atrás dele.

08h38 – Está liberada a Avenida General Justo, no Centro, que dá acesso ao aeroporto Santos Dumont. A via liga o Aterro do Flamengo ao Túnel Marcello Alencar, que estava fechado por motivo de segurança por conta do protesto na altura da Rodoviária Novo Rio. A Via Expressa do Porto continua bloqueada.

08h18 – O Centro de Operações Rio orienta que os cidadãos com passagem marcada para esta sexta-feira em embarque no Aeroporto Santos Dumont antecipem a saída de casa por causa dos pontos da cidade que estão bloqueados por protestos e dificultam o acesso ao Centro e ao aeroporto. As composições do BRT também não chegam ao Santos Dumont neste momento, devido a uma manifestação na Avenida Rio Branco.

08h16 – A Ecoponte, concessionária responsável pela administração da Ponte Rio-Niterói informou às 8h06 que todas as faixas da Ponte estão liberadas, tanto no sentido Rio quanto no sentido Niterói. Não há mais bloqueios.

08h15 – Um grupo de 50 pessoas interditou totalmente a pista lateral da Rodovia Washington Luís, no sentido Juiz de Fora, na altura da Reduc, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os manifestantes usaram barras de concreto para fechar a pista. Policiais retiraram as barricadas, mas a interdição da via continua.

ibiteca Foto: Cléber Júnior / Agência O Globo

08h06 – A concessionária Autopista Fluminense, responsável por trecho da rodovia BR-101, indformou às 7h55 que a pista no sentido Sul (Niterói) está temporariamente bloqueada no km 322, na região de Niterói (RJ), devido a manifestação em deslocamento no local. O tráfego está parado do km 312 ao km 322. Ambas as pistas estão temporariamente bloqueadas no km 62, na região de Campos de Goytacazes (RJ), devido a manifestação. O tráfego está parado do km 61 ao km 62 no sentido Sul (Niterói) e do km 63 ao km 62 no sentido Norte (Espírito Santo).

08h04 – O Rio Ônibus divulgou uma nota por volta das 8h desta sexta-feira informando que a “operação de transporte de passageiros por ônibus no município do Rio de Janeiro está normalizada”. O comunicado afirma que “todas as empresas dos consórcios Internorte, Intersul, Santa Cruz, Transcarioca e BRT estão com as suas frotas habituais nas ruas”.

08h – O Centro de Operações informou que os dois sentidos da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, em Jacarepaguá, foram bloqueados por manifestantes. O sentido Avenida Salvador Allende já havia sido bloqueado minutos antes, o que prejudicou o acesso ao Recreio dos Bandeirantes. Segundo Joaquim Dinis, trata-se da única interdição na Zona Oeste da cidade. A Avenida Dom João VI, em Guaratiba, que havia sido fechada em protesto, foi liberada depois de duas horas. O BRT da Transoeste voltou a operar no local.

07h45 – O Consórcio BRT Rio informou que 11 coletivos foram depredados durante atos de vandalismo em Vicente de Carvalho e Vaz Lobo nesta madrugada. O funcionamento do corredor Transcarioca chegou a ser interrompido temporariamente por volta de 2h30m, depois da depredação de articulados que trafegavam pela via. Às 5h20m, o serviço foi restabelecido gradualmente. Mas às 5h40m, houve interrupção parcial do corredor Transoeste, após manifestantes atearam fogo em pneus na pista, na altura da estação Embrapa, em Guaratiba.

07h11 – O município do Rio está em estágio de atenção nesta sexta-feira por conta das manifestações da “Greve Geral”, contra a reforma trabalhista e previdenciária do governo. O diretor de Operações da CET, Joaquim Diniz, orientou que o carioca opte pelo sistema de barcas, metrô e trem nesta manhã.

07h05 – A greve geral convocada para esta sexta-feira não afeta, por enquanto, os passageiros da Baixada Fluminense. Nas ruas de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, os maiores municípios da região, os ônibus circulam normalmente. Os trens também estão com funcionamento normal.

06h59 – Três faixas da Ponte Rio-Niterói foram iberadas na pista sentido Rio. Em direção a Niterói, todas as faixas foram liberadas por volta das 7h50. Manifestantes fizeram um bloqueio no Vão Central da Ponte, que foi totalmente bloqueada. Cinco carros foram estacionados no local por volta das 6h. A pista sentido Niterói da Ponte Rio-Niterói foi desbloqueada.

06h32 – A cidade de São Paulo amanheceu esta sexta-feira sem os serviços de ônibus, trem e metrô, que aderiram à greve geral, convocada em protesto às reformas trabalhistas e da Previdência propostas pelo governo de Michel Temer. Durante a madrugada e início da manhã, manifestantes fizeram bloqueios avenidas de grande circulação e rodovias que dão acesso à capital paulista.

06h30 – Cerca de 50 manifestantes interditaram a Linha Vermelha na altura do Hospital Universitário. São oito quilômetros de tráfego lento no sentido Centro. A velocidade média dos carros é de 9 km/h. A via foi liberada em todas as pistas por volta das 6h35. A recomendação é para os motoristas seguirem pela Avenida Brasil. A Polícia Militar foi acionada e foi ao local.

06h27 – Greve afeta o transporte rodoviário no Rio, mas há ônibus circulando no Centro e na Zona Sul. O fim da madrugada e início da manhã desta sexta-feira foram marcados por cenas de tumultos e passageiros estranhando um número menor de ônibus em alguns terminais. Na porta de uma empresa da empresa Real, na Avenida Brasil, em Manguinhos, um grupo de manifestantes tenta impedir que um coletivo saia da garagem.

06h17 – Trabalhadores dos sindicatos de trabalhadores aquaviários estão fazendo um bloqueio à estação Araribóia das barcas, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Um cordão humano impede tanto que passageiros quanto funcionários do sistema de barcas acessem o local.