Governo do RJ divulga calendário de pagamentos do IPVA 2017

O calendário começa em 16 de janeiro, data de vencimento da cota única para os veículos com final de placa 0. Se optar pelo parcelamento, o proprietário deverá quitar a primeira parcela na mesma data, a segunda em 16 de fevereiro e a terceira em 20 de março. Confira abaixo as datas de vencimento para os demais finais de placa, de 1 a 9.

Segundo o site do Detran, as alíquotas variam de acordo com a tabela FIPE para o estado do RJ (veja a lei completa):

– 0,5% (meio por cento) para veículos destinados exclusivamente à locação, de propriedade de pessoa jurídica com atividade de locação devidamente comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil ou propriedade fiduciária;