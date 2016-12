Gêmeas planejam se casar com o mesmo homem com quem namoram há 5 anos

As gêmeas australianas Anna e Lucy DeCinque, de 31 anos, que já foram destaque na imprensa internacional por terem se submetido a inúmeras cirurgias plásticas para ficarem ainda mais parecidas, planejam agora se casar com o mesmo homem.

O escolhido é Ben Byrne, o eletricista com quem elas já tem um relacionamento há cinco anos. As informações são do jornal “Daily Mail”.

As irmãs falaram sobre a decisão em um vídeo divulgado no canal delas no YouTube. “Estamos com ele há cinco anos e estamos bem. Nós queremos casar com o mesmo homem e nome dele é Ben. Muitos debates. Isso é possível? Pode funcionar? De verdade, não sabemos. Mas ouvimos que em Tucson (nos Estados Unidos) podemos nos casar”, diz um delas na gravação.



Anna e Lucy DeCinque Foto: Instagram / Reprodução

Elas chegaram a brincar com a situação. “Ele vai precisar arranjar o dobro de tudo. Duas alianças, dois vestidos de casamento. Vamos fali-lo”, dizem.

No que depender dos fãs das gêmeas, a decisão parece acertada. Em comentários nos vídeos, vários deles apoiaram o casamento entre os três.

O trio mora atualmente na mesma e chegam a dividir a mesma cama.

Fonte: Extra