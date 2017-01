Funcionários de UPA em Comendador Soares protestam por fechamento da unidade

De acordo com Anderson Carlos Constantino, diretor administrativo da unidade, a unidade costumava receber 900 pacientes por dia quando operava normalmente. A partir de novembro do ano passado, com atrasos no pagamento de salários e falta de insumos, a UPA passou a atender somente os casos mais graves. Quando foram comunicados do fechamento da unidade, os dois pacientes que ainda estavam internados no local foram transferidos para o Hospital da Posse.