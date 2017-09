O Fórum dos Secretários de Desenvolvimento Econômico da Baixada Fluminense acabou de criar o Plano Estratégico que deverá guiar as ações do grupo nos próximos anos.

Durante dois dias (13 e 14/09) os secretários dos municípios que compõem a Baixada se reuniram no Top Hotel, em Paracambi, em um encontro que debateu as potencialidades econômicas e os gargalos que precisam ser transpostos para promover o crescimento da região.

O encontro foi organizado pelo Sebrae/RJ, que também disponibilizou o consultor Gilmar Barboza, especialista em Gestão Pública e Planejamento Estratégico, para elaborar junto aos secretários o Plano Estratégico do Fórum. Esse planejamento estabelece metas, ações e prazos específicos para o desenvolvimento sustentável da Baixada Fluminense, no âmbito econômico e no fortalecimento dos empreendimentos da região. Ações como educação empreendedora e consultorias voltadas para a implantação de políticas públicas que aprimorem o ambiente de negócios nos municípios constam no Plano.

A Prefeita de Paracambi, Lucimar Cristina da Silva Ferreira, participou do evento, que teve a presença dos secretários de Desenvolvimento Econômico dos municípios de São João de Meriti, Guapimirim, Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Seropédica, Queimados, Mesquita, Itaguaí e Nilópolis. O Diretor Executivo da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro, Vicente Loureiro, encerrou o encontro.