O Shopping Grande Rio realiza, nos dias 26 e 27 de agosto (sábado e domingo), o primeiro ‘Flash Day Tattoo’ da Baixada Fluminense – um dia inteiro dedicado a essa arte permanente a preços acessíveis.

Será uma excelente oportunidade para quem gosta de tatuagem traçar o seu primeiro desenho artístico no corpo, ou para os que já são tatuados, incluir uma nova tattoo na pele. O evento acontece no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 13h às 21h, na Praça de Eventos Principal do Shopping. A entrada é gratuita.

A iniciativa é uma parceria com um dos lojistas do Shopping Grande Rio, Gustavo Tattoo, tatuador desde 2002, que tem em seu currículo o 1º lugar em ‘Portrait’, uma das técnicas de tatuagem, no evento Tattoo Week Rio, além de realizar trabalhos para diversas celebridades. O evento ‘Flash Day Tattoo’ é uma atração que está ganhando força no Brasil e, agora, chega à Baixada Fluminense, com a união de mais de 12 conceituados tatuadores. Na ocasião, estúdios de tatuagem se reúnem para tatuar desenhos específicos, simples e, também, exclusivos, para lembrar os primórdios da tatuagem, onde as pessoas escolhiam desenhos dos tatuadores em quadros e se tatuavam. Na oportunidade, os chamados ‘Tattoo Flash’ ou ‘Flash Art’, autorais ou não, estarão disponíveis aos interessados, por um preço abaixo do mercado. O evento terá muita música e ainda conta com a cobertura da rádio FM O Dia.

O artista e empresário explica que a tatuagem não é mais vista com preconceito como antigamente. Atualmente, a arte passou a ser vista como um estilo e atitude. “Um evento deste porte promove a interação de amigos, além de proporcionar a realização dos interessados em tatuagem, com preços atraentes”, conta Gustavo.

Para a gerente de Marketing do Shopping Grande Rio, Tatiana Mancebo, trazer um evento como este ao empreendimento é bastante oportuno. “Sempre buscamos promover ações diferenciadas para todos os perfis de públicos. Essa será uma atração onde os clientes poderão se reunir, além de realizar o desejo de ter uma tatuagem, em um clima mais descontraído. Esperamos que todos curtam bastante”, diz a executiva.

Mais informações sobre o evento:

O atendimento será por ordem de chegada;

Os clientes poderão escolher o seu tatuador, de acordo com a disponibilidade do mesmo;

Os projetos não poderão ser modificados, em tamanho ou ideia;

Os ‘Flashs’ não podem ser usados para cobertura de tatuagens antigas (cover-up);

Os ‘’Flashs’ só estarão disponíveis no dia do evento;

Os desenhos serão em tamanhos previamente delimitados e feitos em cores ou preto e cinza. (As cores serão definidas pelos tatuadores de acordo com a pele do cliente);

Não serão tatuadas partes íntimas;

No momento do procedimento, não será permitida a entrada de acompanhantes;

O pagamento poderá ser realizado em dinheiro ou cartão de crédito/ débito.

