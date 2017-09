‘Os Novos Paradigmas nas Relações de Trabalho após a Reforma Trabalhista’ é tema da palestra gratuita da Comissão Intermunicipal Firjan/Cirj de Itaguaí, apresentada pelo consultor jurídico do Sistema Firjan Pedro Capanema, no próximo dia 14, quinta-feira, às 10h.

O objetivo é esclarecer e debater as novas regras das relações laborais, que passam a vigorar a partir do dia 13 de novembro. O encontro, promovido pela Representação Regional Firjan/Cirj Baixada Fluminense Área I – Nova Iguaçu, acontece na Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz e Adjacências (Aedin), localizada na Avenida Átila Temporal, no 1.190.

Capanema explica que a nova lei moderniza a atual legislação, com a expectativa de que as mudanças adequem o Brasil às novas realidades do mercado de trabalho, e, consequentemente, gerem mais liberdade e garantias. O consultor jurídico do Sistema Firjan avalia que em médio prazo já serão percebidos os efeitos positivos da legislação. “As mudanças vão contribuir diretamente para reduzir a informalidade e a alta rotatividade nas empresas presentes atualmente no país”, defende.

Inscrições e mais informações: 2106-7745.

Serviço: Palestra ‘Os novos paradigmas nas relações de trabalho após a reforma trabalhista’

Data: 14 DE setembro, quinta-feira, às 10h

Inscrições: gratuitas atra´ves do telefone 2106-7745

Local: Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz e Adjacências (Aedin) – Avenida Átila Temporal,1.190 – Santa Cruz