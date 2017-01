FILME “QUARTO DE GUERRA” PODE QUEBRAR RECORDES. ASSISTA ONLINE!

O filme “Quarto de Guerra” tem alcançado bons resultados de bilheteria nos cinemas brasileiros e agora pode quebrar um recorde de vendas de DVD’s nos Estados Unidos.

O mais recente filme cristão produzido pelos irmãos Kendrick está entre os itens mais populares, vendidos neste fim de ano nos EUA e, de acordo com o vice-presidente da Provident Films, Ben Howard, as vendas de DVD do filme parecem estar seguindo de forma semelhante o surpreendente resultado de 11 milhões de dólares de bilheteria, arrecadados na semana de estréia nos cinemas norte-americanos.

Sinopse e detalhes

Elizabeth (Priscilla Evans Shirer) e Tony (T.C. Stallings) formam um casal em crise de relacionamento. A filha pequena percebe que ambos estão à beira do divórcio, mas eles não conseguem chegar a um acordo. Um dia, Elizabeth conhece uma mulher idosa que lhe apresenta o poder da oração e, a partir deste momento, a jovem mãe decide depositar a sua fé nas preces divinas. Cinemas onde esse filme está passando Box Cinépolis São Gonçalo – 24466-315 , São Gonçalo Cine Mercado Estação – 25620-100 , Petrópolis Cinemark Ca rio ca Shopping – 21210-002 , Rio de Janeiro Cinemark Center Shopping Rio – 22735-015 , Rio de Janeiro Cinemark Downtown – 22640-100 , Rio de Janeiro Cinemark Metropolitano Barra – 22775-040 , Rio de Janeiro Kinoplex Nova América – 20765-000 , Rio de Janeiro “As pré-vendas para edição de colecionador em DVD e Blu-Ray superam qualquer outro título de DVD na indústria com base em relatórios de varejo”, disse Howard em uma declaração compartilhada com ‘Christian Post’. “Na verdade, nós acreditamos que ‘Quarto de Guerra’ vai quebrar outro recorde de varejo, com os Kendricks alcançando grande sucesso de vendas, como na primeira semana do lançamento do filme ‘Corajosos’ e outros grandes sucessos ‘Prova de Fogo”.

“Quarto de Guerra” é um filme que fala sobre o poder transformador de oração na vida da família Jordan. A demanda pelo filme foi tão grande que o levou ao 1º lugar nas bilheterias do país no fim de semana do início de setembro, passando à frente de ‘Straight Outta Compton – A História do N.W.A” Repleto de sentimentos, sagacidade e humor, “Quarto de Guerra” conta a história de Tony Jordan e Elizabeth, um casal de classe média que aparentemente tem tudo – sucesso profissional, uma filha linda, a sua ‘casa dos sonho’. Mas as aparências enganam. Na realidade, o casamento dos Jordan se tornou uma zona de guerra e sua filha sofre com as constantes brigas do casal. Com a ajuda da senhorita Clara, uma mulher mais velha e mais sábia, Elizabeth descobre que ela pode começar a lutar por sua família em vez de lutar contra eles. “Quarto de Guerra” custou cerca de 4 milhões de dólares para ser produzido e já arrecadou mais de US$70 milhões. Os irmãos Kendrick têm feito progressos incríveis em sua pequena cidade de Albany, Geórgia, com filmes, com “Desafiando Gigantes”, “Prova de Fogo” e “Corajoso”. Juntos, estes e outros lançamentos arrecadaram mais de 80 milhões de dólares. O seu mais novo filme de maior bilheteria, “Quarto de Guerra” já está chegando a esta marca por si só. O download digital autorizado do filme “Quarto de Guerra” pode ser comprado na Amazon e Mardel, entre outros sites varejistas.

Fonte: Guiame.com.br