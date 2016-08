Ferrugem agitou o fim de semana na Portela

CANTOR FERRUGEM AGITA A QUADRA DA PORTELA

Madrugada do último sábado (27) foi especial , a quadra da portela recebeu o Cantor Ferrugem . Cantando hits dos seus maiores sucessos O Cantor Ferrugem Sacudiu a Multidão. Além de cantar , o músico mostrou que tem talento também na Bateria tocando vários segmentos musicais no final do show . Além de ferrugem , se apresentou também o grupo Imaginasamba.

( Cantor Ferrugem e Raphael Gomes )

CONVIDADOS VIPS

Estavam presentes a Jogadora de Vôlei do Rio de Janeiro ( Rexona Ades ) e Campeã Brasileira Regianne Bidias ” Régis ” À Convite do Amigo e Renomado Diretor de Jornalismo e Assessor de Imprensa Raphael Gomes , a Radialista Kelly Jorge da FM o Dia e a esposa do intérprete da Portela ,Dayse .

Ferrugem emocionou o público quando cantou seu repertório de músicas românticas , rolaram muitos beijos no Camarote Presidencial . Uma polêmica nos bastidores em que um dos convidados afirmou que uma musa bem conhecida ” por ser frequente em um site especializado no mundo do samba” faz BOOK ROSA .

A equipe da FM o dia agitou o evento antes do show começar , muita gente perdeu a linha e abusaram dos destilados. era mulher mostrando calcinha pra tudo que é lado. Bagulho doido .