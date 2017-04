Você já deve ter se incomodado com as bolinhas vermelhas que surgem no bumbum.

Elas parecem espinhas, mas na verdade são denominadas pseudofoliculite e podem surgir quando a região tem pouco contato com o sol e passa muito tempo (praticamente o tempo todo) em contato com tecidos grossos, como no inverno. Durante as estações mais quentes, além de a pele respirar mais e tomar mais sol, normalmente se usam roupas mais leves e de tramas naturais.

Por que aparece espinha no bumbum?

No inverno, pelo contrário, é normal se usar muita roupa apertada, de tecidos sintéticos e abafados que esquentam o corpo a maior parte dos dias. Com isso, é comum o surgimento de uma bactéria que obstrui os poros e faz a pele ganhar aquela textura áspera, até que o quadro possa evoluir para uma infecção dos folículos.

Além disso, manter o bumbum por muitas horas e dias consecutivos frequentemente em contato com tecidos pesados e apertados favorece esse problema já que os poros ficam obstruídos e desenvolvem esse tipo de infecção.

Como se livrar da pele áspera?

Para evitar, o indicado é, sempre que possível, optar por roupas mais leves e calcinhas de algodão, além de apostar em um esfoliante corporal uma vez por semana. Produtos desenvolvidos para o rosto não são eficientes porque possuem grânulos muito finos, incapazes de resolver o problema no bumbum.

Para pessoas que apresentam muita aspereza na região, é recomendável usar bucha vegetal durante o banho, também uma vez por semana. Além disso, existem receitas de esfoliantes caseiros fáceis de preparar com ingredientes poderosos, como o mel e o óleo de amêndoas.

Camila Silva