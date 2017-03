No Rio de Janeiro, 36 unidades de horário integral estão com vagas disponíveis

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) está com matrículas abertas para 36 escolas, localizadas em 25 municípios, que ofertam ensino profissionalizante em Empreendedorismo em horário integral.



As matrículas devem ser feitas diretamente nas unidades. Nessas escolas, os alunos terão aulas sobre como empreender e abrir negócios, além de carga horária adicional em Português, Matemática e Inglês.

A iniciativa tem a parceria do Sebrae, que treinará os professores da rede estadual em empreendedorismo, e do Instituto Ayrton Senna. As vagas disponíveis são para escolas localizadas nos municípios de Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Magé, Itaguaí, Paracambi, Japeri, São Gonçalo, Itaboraí, Barra do Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Rio Claro, Resende, Pinheiral, Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, Conceição de Macabu, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Petrópolis, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Valença. Em quatro anos, essas escolas atenderão a 20 mil estudantes.

– Esta é uma iniciativa pioneira no país. Desenvolver ensino profissionalizante em empreendedorismo pretende levar os jovens a entender que empreender significa buscar soluções e alcançar objetivos, preparando o aluno para o mundo do trabalho, permitindo que construa sua autonomia, que tome decisões qualificadas e faça escolhas para além da escola –, destaca o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer.

As escolas com matrículas abertas aderiram ao Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral, do Ministério da Educação (MEC).

ESCOLAS COM MATRÍCULAS ABERTAS EM EMPREENDEDORISMO





BAIXADA FLUMINENSE

Ciep 208 – Alceu Amoroso Lima – Duque de Caxias , bairro Jardim Primavera

Ciep 031 – Lírio do Laguna – Duque de Caxias , bairro Laguna e Dourados

Ciep 356 – Augusto Ruschi – Nova Iguaçu , bairro Jardim Paraíso

Ciep 200 – Recanto dos Colibris – Nova Iguaçu , bairro Jardim Boa Esperança

Ciep 317 – Aurélio Buarque de Holanda – Nova Iguaçu , bairro Caioaba

Ciep 324 – Mahatma Gandhi – Nova Iguaçu , bairro Aliança

Ciep 383 – Máximo Gorki – Nova Iguaçu , bairro Marapicu

Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa – Nilópolis , bairro Olinda

Colégio Estadual Joaquim Leitão – Magé , bairro Santo Aleixo

Ciep 329 – Juan Martinho Carrasco – Itaguaí , bairro Brisamar

Ciep 498 – Irmã Dulce – Itaguaí , bairro Chaperó

Ciep 500 – Antônio Botelho – Paracambi , bairro BNH

Colégio Estadual Armando Dias – Japeri, bairro Nova Belém

SÃO GONÇALO

Colégio Estadual Ministro José de Moura e Silva – São Gonçalo , bairro Rocha

Ciep 240 – Professor Haroldo Teixeira Valladão – São Gonçalo, bairro Almerinda

ITABORAÍ

Ciep 129 – José Maria Nanci – Itaboraí , bairro Venda das Pedras

Ciep 426 – Eduardo Ribeiro de Carvalho – Itaboraí , Quissamã

Ciep 424 – Pedro Amorim – Itaboraí , bairro Visconde de Itaboraí

NITERÓI

Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto – Niterói, bairro São Lourenço

REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA/SUL

Ciep 310 – Professora Alice Aiex – Barra do Piraí , bairro Parque São Joaquim

Ciep 292 – Professora Jandyra Reis de Oliveira – Barra Mansa , bairro Ano Bom

Ciep 484 – Toninho Marques – Volta Redonda , bairro Belmonte

Ciep 296 – Presidente Benes – Rio Claro , bairro Lídice

Ciep 291 – Dom Martinho Schlude – Pinheiral, Centro

Colégio Estadual Antonina Ramos Freire – Resende , bairro Alegria

REGIÃO NORTE

Colégio Estadual Nelson Pereira Rebel – Campos dos Goytacazes , bairro Travessão

Ciep 470 – Celso Martins Cordeiro – São Francisco de Itabapoana , Centro

Ciep 271 – José Bonifácio Tassara – Conceição de Macabu , bairro Garapa

REGIÃO NOROESTE

Colégio Estadual Chequer Jorge – Itaperuna , bairro Vinhosa

Colégio Estadual Almirante Barão de Teffé – Santo Antônio de Pádua , Centro

REGIÃO SERRANA

Ciep 137 – Cecília Meireles – Petrópolis , bairro Correas

Ciep 281 – Gabriela Mistral – Petrópolis , bairro Posse

REGIÃO DOS LAGOS

Ciep 258 – Astrogildo Pereira – Saquarema , Bacaxá

Ciep 262 – Curvelina Dias Curvello – São Pedro da Aldeia , bairro Porto do Carro

REGIÃO CENTRO-SUL

Colégio Estadual José Fonseca – Valença , bairro Centro