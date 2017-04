Nascido e criado no Centro de Nova Iguaçu, o empreendedor no segmento Geek/Pop Bruno da Silva Mendonça, 34 anos, aposta no sucesso do negócio a partir da Baixada Fluminense.

Respirando o bom andamento do negócio, ele vai levar a marca Action Concept Store para o primeiro grande evento do país a unir o mundo dos gamers e geeks, que acontece no próximo final de semana, nos dias 21, 22 e 23, no Riocentro.

Sócio-diretor da Action Concept Store, Bruno Mendonça, formado em Administração pelo Centro Universitário Uniabeu, atua também na função de gerente de banco na mesma região. Ele conta que, com apenas um ano de atuação no mercado, o empreendimento fatura cerca de R$ 50 mil por mês em vendas online. Focado no planejamento, Mendonça está entusiasmado com a empresa que vai participar do Geek Game Rio Festival 2017, evento de repercussão nacional com cerca de 100 marcas expositoras.

“Estamos avançando no planejamento da Action Concept Store. Com isso, seguimos a linha de lançamento de filmes, concurso de cosplays, área exclusiva para board games, batalhas de HQs, sessões de Meet & Greet, além de palestras e bate-papos com personalidades nacionais e internacionais de cinema, literatura e seriados”, comenta Mendonça. O sucesso do empreendimento, segundo ele, está na dedicação à graduação em Administração na Uniabeu.

De acordo com empresário, o curso de Administração da Uniabeu, o preparou fornecendo bases para compreender o funcionamento das empresas como um todo. “Hoje, graças ao aprendizado na Uniabeu, posso atuar na otimização da minha empresa tanto na área financeira, gerindo as despesas e investimentos, na área de logística agilizando o processo de entregas ou até mesmo no fluxo operacional do negócio”, explica Mendonça.

O trabalho na gerência de banco foi um aspecto importante para Mendonça iniciar a empreender sem cometer falhas comuns. “Convivi diariamente com empresários, desde micro até grandes corporações, e observei que os erros cometidos pelos empreendedores eram em sua maioria muito parecidos; empresas surgem aos montes todos os dias e fecham suas portas rapidamente por falta de orientação, por inexperiência dos gestores ou, até mesmo, por falta de gerenciamento financeiro adequado”, diz.

Após a graduação na Uniabeu, o empreendedor buscou o aperfeiçoamento profissional na área de criação de negócios inovadores e marketing digital. “Passei a realizar um atendimento consultivo no sentido de orientar os clientes e fornecer toda informação necessária para que atuassem de forma mais segura”, destaca Mendonça. E foi atuando nesse segmento de mercado que despertou o interesse dele em tocar um negócio próprio, visando colocar em prática a vivência adquirida.

O objetivo de ser empreendedor de Mendonça ganhou força com os parceiros Rommel Moreira e Wendell Oliveira. O interesse em comum dos três embalou o surgimento da Action Concept Store. “Eu sempre me interessei muito por esse mundo Geek, fui uma criança considerada nerd, fã de quadrinhos, games e heróis. Mas nunca me imaginei fazendo algo do tipo”, afirma. Até que em determinado momento, o colega Rommel Moreira surgiu com a iniciativa.

“Ele já era um colecionador veterano, então, pesquisamos informações sobre esse mercado tão promissor no Brasil e no mundo. Em pouco tempo, já tínhamos um turbilhão de ideias para a criação da Action Concept Store, porém foi com a chegada do Wendell Oliveira que tomamos forma de equipe e fizemos o negócio acontecer de verdade”, frisa Mendonça.

Para os que ainda não estão familiarizados com o tema, Mendonça explica que o Geek é o Nerd de antigamente, mas, com uma pegada muito mais tecnológica, e influenciado por ícones como Steve Jobs. “É o sujeito que curte entretenimento e, mais do que isso, gosta de compartilhar suas preferências com a sociedade”, define. Mendonça afirma que está na moda ser Geek. A justificativa do nerd empresário está no fato de que o site Jovem Nerd foi considerado um dos maiores influenciadores digitais no Brasil. “No exterior, muitas celebridades, como Vin Diesel, se autodeclaram nerds”, completa.

Os ventos sopram com força as velas da Action Concept Store. O negócio segue um gráfico de crescimento acima do esperado. Velejando em mares futurísticos, Mendonça revela que, hoje, mantém uma carteira de clientes que abrange o país todo. “Há clientes no Sergipe, Manaus, Paraná, Minas Gerais e em todo o Brasil”, comenta. Segundo o empreendedor, as pessoas recomendam a loja virtual e fazem crescer o fluxo da compra mensal de figuras de ação, canecas, camisetas e outros produtos. O campeão de vendas é a figura do Star Wars, que em apenas um dia teve 18 peças comercializadas.

Com o sucesso das vendas virtuais consolidado, os três empreendedores focam na abertura de duas lojas físicas, na Baixada Fluminense. “No segundo semestre começaremos a implantação das lojas físicas, em Nova Iguaçu, e, paralelamente, seguiremos participando de eventos Geeks. O plano é alcançar o posto de melhor Loja Geek do Rio de Janeiro”, finaliza Mendonça.