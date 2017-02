A Legião da Boa Vontade (LBV) abriu vagas para o programa Cidadão-Bebê, desenvolvido em seu Centro Comunitário de Assistência Social, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Com encontros semanais, toda quarta-feira, das 10 às 12 horas, o projeto social tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida da criança e da futura mamãe.

As inscrições podem ser feitas na Instituição, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas. É necessário que a participante esteja com até 4 meses e meio de gestação. Por meio desse programa, a LBV assiste mulheres grávidas de baixa renda, acompanhando do período de gestação até o primeiro ano de vida da criança, por meio de vivências coletivas, atendimentos individuais, reforço alimentar e entrega do kit enxoval para o bebê. Além deste acompanhamento, a atividade visa também ao desenvolvimento e equilíbrio das relações familiares por meio de atendimento social, psicológico e técnico; encaminhamentos; palestras; terapias de apoio; visitas domiciliares e confraternizações.

Kit enxoval

Todas que participarem do grupo de gestantes ganham um lindo enxoval previsto para ser entregue no dia 30 de novembro. Cada kit enxoval contém um conjunto de body e mijão,

macacão longo e curto, manta, banheira, fraldas descartáveis e de tecido, cobertor, toalha de banho, sabonetes, algodão, bolsa para o bebê, meias, lençol e fronha, camisola, chinelo e kit de higiene para a mãe.

Esse apoio, no entanto, não termina com o fim da gestação. Após o nascimento dos bebês, a LBV ainda desenvolve um grupo de mães, com encontros mensais nos quais são promovidas discussões sobre o cuidado com a criança e à infância. Nessa segunda fase do programa, a LBV também acompanha a agenda de vacinação dos pequenos e a avaliação pôndero-estatural (que acompanha peso e altura da criança), até que completem um ano de idade.

Em Belford Roxo, Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade está localizado na Av. Retiro da Imprensa, 467 – Centro. Para outras informações, ligue: (21) 2761-0729.