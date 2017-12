Brincadeiras e palavras podem deixar marcas para uma vida inteira. Uma criança ou adolescente que vivencia o bullying, atos de agressão física ou verbal, apelidos ou perseguições na escola de um colega ou grupo, pode levar sequelas para sua vida adulta, como baixa autoestima, dificuldades de relacionamentos.

Para refletir sobre o tema, a Agência Estação Indoor e as Bibliotecas Comunitárias Tecendo uma Rede de Leitura promovem o evento Bullying Nunca +, no dia 07 de dezembro, no Colégio Estadual Vera Lúcia Tavares Romão que tem em sua programação ações de contação de histórias com livros literários que abordam o tema, dinâmicas e palestras.

O evento foi moldado com atividades direcionadas para professores, profissionais da área de educação, como para estudantes desde a educação infantil, pais e pessoas interessadas no tema. “Afinal um ambiente escolar provocador de talentos e conhecimentos, só existe quando a escola trabalha além do rendimento escolar, as relações humanas, evocando o respeito e o diálogo” analisou Leonardo Lobo, um dos coordenadores do projeto.

Serviço

Local: Colégio Estadual Vera Lúcia Tavares Romão

Rua Cunha Matos, Lote 22, quadra 3, Saracuruna, Duque de Caxias

Horário: 12h30 às 16h

Mais informações: bullyingnuncamais .com.br

Entrada Gratuita