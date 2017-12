Gabby Moura & Antonella

No Encontro do Bloco “Banda Amigos Da Barra”

Neste domingo/10 – Entrada Franca

HOTEL LAGHETTO BARRA RIO

Num esquenta para o carnaval 2018, no domingo (10) de dezembro, vai acontecer o encontro do bloco pré-carnavalesco mais novo da cidade, “BANDA AMIGOS DA BARRA”, da Barra da Tijuca. O encontro acontecerá no Hotel Laghetto Barra Rio, com entrada franca.

O dia marcará as posses dos musos 2018 da Banda, Monique Elias (digital influencer, musa da Imperatriz) e João Tavares (ator). Dois shows marcarão a tarde, o da cantora Antonella e da sambista Gabby Moura. O DJ Cleanto é quem comandará as pick up´s com todos os ritmos musicais.

Sob coordenação do empresário Fábio Campos e do jornalista, Marcelo Haidar, o bloco sairá no dia 28 de janeiro/domingo, pela Av Lúcio Costa, na Barra, das 12 às 18 horas. Contará com diversas atrações, entre shows, presença de sua rainha 2018 (Marcillene Moraes), madrinhas, musas e um convidado pra lá de conhecido do carnaval, o apresentador e carnavalesco Milton Cunha, que será o enredo da Banda/2018.

A cantora Antonella apresentará uma prévia dum “carnapop”, com músicas que fizeram e fazem sucesso até hoje de grandes bandas e canções próprias. Ela que é gaúcha de Santa Maria, se mudou para Porto Alegre, onde se apresentava em bandas de bailes, até vir para o Rio e passear pela MPB e cursar teatro.

Gabby Moura é carioca, nascida em Olaria, na Zona Norte do Rio. Ao lado de Anderson Leonardo do grupo Molejo, tocou durante 9 anos de sua carreira. Já se apresentou com grandes nomes do samba, Péricles, Arlindo Cruz, Belo, entre outros.

Em 2005, gravou seu primeiro CD, produzido pelo Anderson. Um ano e meio após o lançamento viajou para China onde ficou por um ano trabalhando. Ao retornar para o Brasil continuou tocando nas rodas de samba do Rio de Janeiro, até ser convidada para fazer parte do grupo Boka Loka, onde ficou por 4 anos, período em que participou de um CD como artista da banda.

Ao sair do grupo Boka Loka, retornou as rodas de samba e surgiu a chance de participar do um reality musical da TV Globo – The Voice Brasil, permanecendo até a semifinal, perdendo para o campeão.

No repertório da sambista, a canção “Decidida”, “A vitória Demora, Mais Vem”, além de pérolas e clássicos do ritmo de Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Beth Carvalho, Péricles e Jorge Bem.

O encontro Da “Banda Amigos Da Barra” Começa as 13 horas ao som do DJ Cleanto e vai até as 19. Menores só acompanhados pelos responsáveis.

Serviço:

Encontro da “Banda Amigos da Barra”

Dia: – 10 de dezembro – domingo

Local: – Hotel Laghetto Barra Rio (Av. Lúcio Costa, 5.650 – Posto 7 – Barra Da Tijuca – Rio De Janeiro/RJ

Horário: – A partir das 13 horas / Até as 19hs

Atrações: – Gabby Moura – Antonella – DJ Cleanto

Convidado: – Milton Cunha

Faixa Etária: – Menores de 18 anos só com os responsáveis