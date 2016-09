Dj Lipizinho e Dj Charles agitam a Abs Lounge

Nessa a sexta (02) O Coro come na Abs Lounge em São João de Merití , Dj Lipizinho e DJ Charles prometeram agitarem tudo logo mais . Os dois Djs além de serem amigos São supertalentosos e queridos pelo público . Charles e Lipizinho tocam Funk e a agenda dos dois lotam de shows a semana toda . Confere ae o que rola mais tarde na ABS:A vida dos DJs que agitam as baladasPara você que se anima em tocar músicas e se interessa por essa vocação.A vida de um DJ (Disc Jockey), não possui muitas coisas distintas das outras profissões comuns. Todas as profissões necessitam de um inteira dedicação de quem a executa, assim como um DJ que anima as baladas, fazendo daquele momento de descontração um perfeito ambiente de fim de noite.