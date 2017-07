Quem assistiu o programa RJ no Ar da TV Record sensibilizou com um pedido apaixonado . DJ conhecido como Márcio Frenético vem chamando atenção dos Moradores da Zona Oeste por conta de Cartazes buscando reatar o namoro com seu verdadeiro e grande amor Roberta . As atrizes Camila Santanioni e Marina Moschen que fizeram a Novela Os Dez Mandamentos também aderiram a campanha @VoltaRoberta e estão na torcida . O Cantor Mc Rafa é amigo do DJ Marcio Frenético e também aderiu a campanha nas redes sociais :

– Marcio Frenético é Meu amigo , é querido por todos os DJs . Minha música nova inclusive também é uma homenagem pra ele .