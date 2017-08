Mc Rafa nas paradas de Sucesso das Rádios

A música ” Ele é 71 mas é meu amigo ” do Mc Rafa Está entre as mais tocadas das radios Transamérica , Sat E em downloads dos principais podcast do YouTube .

TOP GIRLS NA DUBAI

Hoje tem o baile mais Top em São João de Meriti com DJ Charles agitando tudo . O sucesso da Top Girls continua! E nessa quarta-feira, dia 09 de Agosto, o Baile do DJ Márcio Frenético vai tomar conta do evento. Uma mega estrutura de som e iluminação está sendo preparada para esse dia, não perca. #PromoçõesDeBebidas #AtéMeiaNoite #SejaTop

ANIVERSARIANTE DA SEMANA: Entra grátis com 10 convidados e ganha 1 vodka Smirnoff, 1 balde de Antárctica, 1 balde de Budweiser, 1 balde de Água, 1 balde de Coca-cola, 1 cd Top Girls, 2 copos personalizados, 1 torta decorada e 1 área reservada.

LISTA VIP ENTRADA GRÁTIS: https://web.facebook.com/events/1770401853214658/

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 📲 96455-1718