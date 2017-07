Nesse Domingão tem o point mais badalado em São João de Meriti . A agitação da noite fica com ele , um dos principais Djs do Rio, DJ Charles Na Varandinha da Dubai . A Dubai Beer Point fica na Rua SENADOR NEREU RAMOS ,n¤ 2.

MC RAFA LANÇA NOVO SUCESSO

Depois do sucesso com as músicas ” Brincar de senta senta , Ela vem dançando ” O Funkeiro Carioca MC Rafa lança seu novo sucesso ” Ele é 71 mas é meu amigo ” . A música já está tocando nas principais pistas do Rio , Vitória / Es e em algumas cidades de MG e SP além de tocar na principail rádio de funk de Minas Gerais . A letra tem um tom irreverente e a música está caindo no gosto do público. O escritório do cantor está investindo pesado na carreira do músico , eles vão sortear um iphone 7 pro melhor vídeo enviado cantando e dançando a música do Mc Rafa , além de 400 reais pro DJ que tiver a hastag no vídeo . Vale lembrar que em Minas e no Espírito Santo eles Sortearam iPhones e Tablets e o vencedores foram capa dos principais Jornais recebendo a premiação .