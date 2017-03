Pela primeira vez, a Disney exibiu um beijo gay em um de seus desenhos animados. Um, não. Vários.

Após mostrar dois homens se beijando, a animação “Star vs. as Forças do Mal” (no original, “Star vs the Forces of Evil”), do canal “Disney XD”, exibiu, no mesmo episódio, outros casais homoafetivos aos beijos.

No desenho, os personagens Star e Marcos vão para um show no qual a banda toca uma música romântica chamada “Apenas amigos” (“Just friends”). Neste momento, diversas pessoas na plateia se beijam. Em meio à multidão, um casal de homens pode ser visto se beijando. No mesmo episódio, pelo menos dois casais de mulheres também se beijam.

A novidade chega em meio ao anúncio de que a próxima versão de “A Bela e a Fera”, com Emma Watson e Dan Stevens, terá uma subtrama gay, inédita em produções da Disney. A revelação foi feita pelo diretor, Bill Condon, à revista “Attitude”. Segundo ele, Gastón, interpretado por Luke Evans, terá um admirador, seu criado LeFou (Josh Gad), vivendo um momento de descoberta da sexualidade.