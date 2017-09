Ninguém duvida da disposição do brasileiro para empreender. O carioca e o fluminense, segundo estudo do Sebrae, colocam o Rio de Janeiro como o sexto estado entre os que têm mais empregadores formalizados, superado apenas por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Espírito Santo.

Mas a vontade sem planejamento pode jogar o empreendedor à lista de mortalidade das empresas. Para auxiliar a turma da Baixada Fluminense, cheia de vontade de vencer no empreendedorismo, a Seperuelo Consultoria e Gestão (SCG) criou o serviço Diagnóstico Empresarial Gratuito (DEG).

Segundo a pesquisa “Global Entrepreneurship Monitor”, ter um negócio próprio é o terceiro maior sonho dos brasileiros. O campeão na preferência nacional é, sem dúvida, a compra da casa própria, e o segundo, é viajar. O consultor de empresas e diretor da Seperuelo Consultoria e Gestão, Ricardo Seperuelo, comenta que não basta ter um negócio. Para ele, é preciso mais que entusiasmo. “Há uma crescente demanda por empreender, porém sem organização e gestão este caminho pode ser muito perigoso”, avalia.

A instabilidade econômica geradora da alta taxa de desemprego – cerca de 13 milhões de brasileiros estão sem emprego – fomentou a coragem das pessoas em criar o próprio negócio. A sondagem da “Global Entrepreneurship Monitor”, mostra que 34 em cada 100 brasileiros adultos – com idades entre 18 e 64 anos – possuem uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um negócio próprio.

A crescente procura por novos empreendimentos foi acompanhada também por erros no planejamento financeiro, no processo, no propósito, na gestão de pessoas, no marketing, nas vendas, no foco, na capacitação profissional. “Para ser empreendedor, é necessário mais que a vontade para que o negócio seja alavancado. O Diagnóstico Empresarial Gratuito é um aliado que vai mostrar a real situação da empresa para possibilitar a correção do rumo do negócio”, explica o consultor Seperuelo. A partir da análise, o empreendedor poderá planejar a melhor estratégia para ganhar mercado.

Se você tem empresa legalizada com dois ou mais funcionários e percebe que o rendimento financeiro do seu empreendimento não está atendendo às suas expectativas, pode fazer o agendamento do Diagnóstico Empresarial gratuito da sua empresa no link: http://conteudo.escoladealtodesempenho.com/diagnostico-assessoria.