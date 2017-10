No dia 27 de outubro os moradores de Duque de Caxias terão atendimento gratuito para diferentes tipos de serviços por meio do posto itinerante da Ceg, empresa do grupo Gas Natural Fenosa.

O cliente pode solicitar no local a emissão de 2ª via da conta de gás, instalação de gás natural, transferência e baixa de titularidade da conta, alteração de dados do cadastro do cliente, inclusão de débito automático, além de informações gerais. O atendimento é realizado sempre das 10h às 16h.

Data: 27/10

Endereço: Auto Posto Campeão da Estrada Ltda

Rdv. Washington Luiz, nº 5887 – Jardim Gramacho – D. Caxias – RJ