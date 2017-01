Detran-RJ faz leilão de mais de 700 veículos com lance a partir de R$ 158,30

De acordo com o Detran-RJ, o leilão terá lotes variados com carros, kombi e motos de diversos modelos, potências e anos. Os lotes estão em depósitos públicos há pelo menos 90 dias e não foram retirados por seus donos. Todos os automóveis serão entregues aos compradores, ainda em janeiro, livres de multas e IPVA`s atrasados.

Dentre os veículos em destaque no leilão estão um Fiat Doblo, ano 2008/08, com lance inicial de R$ 3.113,10, um Ford Fiesta Flex, ano 2008/09, com lance inicial de R$ 1.779,00, uma moto Honda XRE 300, ano 2011/11, com lance inicial de R$ 959,80, e uma Honda CG 160, ano 2015/16, com lance inicial de R$ 577,20.

Os interessados podem participar do pregão por meio do site www.brbid.com ou no leilão presencial no auditório da CADEG, localizado na Rua Capitão Feliz, 110, em Benfica, Zona Norte da capital. A disputa será simultânea entre os participantes presentes no auditório e os usuários online, com lances em tempo real.