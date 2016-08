DESCASO, ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL MONTEBELLO BONDIM PEDEM SOCORRO

Parece cenário de filme de terror, mas é assim que pode ser resumido através de relatos por alunos do Colégio estadual Montebello Bondim em Muriqui. Paredes com buracos, portas com buracos enormes, ventiladores quebrados , um dos ventiladores sem hélice , e as vezes até a Merenda falta pros alunos. uma das professoras desse Colégio tentando intimidar os alunos para não ser publicado esta matéria, Chamou a imprensa de sensacionalista, mas essa mesma professora foi expulsa de um grupo de whatsapp por uma das alunas que confirmou o descaso no Colégio :

– Bom,o que venho falar pra vocês são coisas que já estão acontecendo a muito tempo.

Estamos cansados de tamanho desleixo, decidimos nos posicionar.

Nossa escola está se acabando, as vezes não temos gás, as vezes nem comida.

Nosso diretor está tirando dinheiro do próprio bolso para comprar o gás .

– Nossos ventiladores não funcionam

E a nossa sala? da choque ,isso mesmo, choque pois tem fios de eletricidade exposto.

Nossas descargas não funcionam, hoje ficamos sabendo que a limpeza será apenas um dia da semana.



– Nossos corredores alagam quando chove pelos buracos no teto e nas paredes da escola. não temos uma quadra pra educação física, fazemos exercícios físicos na praia mas quando chove é cancelado a aula. Estamos aqui pedindo pra nos ajudar e não deixarem nossa escola passar em branco, Muriqui é um lugar muito pequeno, e se não tivermos ajuda para chamar atenção a luta será em vão.

Então à pedido de todos os alunos do Montebello Bondim.

Nos ajude.

TA TRANQUILO, TA FAVORÁVEL

Um dos Responsáveis pelo Colégio , Saumir, falou que existe exagero por parte dos alunos , e que está tudo tranquilo, dentro do possível:

– Realmente eu já comprei gás pra uso do Colégio mas dizer que falta merenda pros alunos é Exagero dos alunos.

A Diretora Soraya se pronunciou no Facebook ofendendo o responsável pela publicação da matéria e dizendo que os alunos da escola são mentirosos, que feio hein diretora, mais feio ainda é uma escola com os ventiladores quebrados , faltando merenda na escola as vezes , a porta toda quebrada com um enorme buraco e uma diretora omissa, nosso compromisso é com o povo.

Matéria : Raphael Gomes