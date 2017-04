Nove mulheres – duas defensoras públicas, cinco advogadas e duas psicólogas – e uma paixão em comum: A mediação.

Elas são professoras, aprendizes, mães, filhas, namoradas, irmãs, amigas. Como diz a letra da música de Martinho da Vila, são ‘mulheres de várias idades, de muitos amores’. Mas Sem dúvida o amor mais recente é o blog www.mediandoporai.com, lançado no final de março.

Por que nove mulheres?

A defensoria pública Larissa Davidovich, que atua na comarca de Nova Iguaçu, conta que uma das apaixonadas pela Mediação teve a ideia de criar um blog, convidou uma mediadora, que convidou outra e assim foi até chegar ao número nove. O clube da Luluzinha formado pelas defensoras públicas Larissa Davidovich e Ana Rosemblatt; as advogadas Carla Monteiro, Bárbara Bueno, Samantha Pelajo, Célia Passos e Marcela Figueiredo; e as psicólogas Renata Fonkert e Vania Izzo, não tinha a intenção de reunir apenas representantes femininas.

Segundo Larissa Davidovich, nunca houve a pretensão que fossem apenas mulheres. “Não mesmo. Mas foi assim que aconteceu e naturalmente formamos um grupo eclético e complementar, além de divertido e, talvez, o maior desafio de um grupo com nove mulheres seja conseguir manter o foco”, comenta Davidovih. O interesse das mediadoras é poder compartilhar com os leitores aventuras e agruras, reflexões e incompreensões da tarefa de ajudar pessoas em conflito, além de fomentar e levar a cultura da mediação para todos os cantos.

As blogueiras comentam que já viveram e presenciaram muitas estórias como mediadoras e que poderão servir como base para um texto, que apesar de leve e descontraído, não deixará de levar o recado. “O primeiro deles já surpreendeu com o título: A vida é uma caixa de chocolates”, considera Davidovick.

A blogueira Davidovich explica que o mediador tem como objetivo atuar como um facilitador do diálogo entre as partes, para que elas assumam o protagonismo na construção da solução da controvérsia. “Colaborar para que se construam, por meio do diálogo, soluções em que todos ganhem, sempre preservando o anonimato dos personagens, é uma experiência enriquecedora”, afirma.

O Blog é resultado do envolvimento total dessas nove mulheres que visam, a partir de agora, estimular ainda mais a atenção para importância da “Mediação de Conflitos”. As damas da mediação também querem fomentar o canal com a participação dos internautas, para isso, acreditam que o blog será uma ferramenta interessante para todos e, claro, facilitará o conhecimento dessa tal mediação que tanto as encanta.

Participar do blog é fácil. O interessado acessa o site www.mediandoporai.com clica em contato e preenche o formulário com nome, e-mail, assunto e escreve a mensagem. As nove irão se reunir ler, analisar e colocar em prática as técnicas de mediação.