O especialista em atendimento ao cliente e excelência em serviços Daniel Godri Júnior estará na Baixada Fluminense para duas palestras gratuitas promovidas pela Regional Baixada II do Sebrae/RJ.

As palestras acontecem em Duque de Caxias, dia 22 de novembro, às 19h no Hotel Mont Blanc; e dia 29 em Magé, também às 19h, na Universidade Unigranrio. As inscrições já estão abertas e os interessados devem se apressar, pois as vagas são limitadas. Informações e inscrições pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo e-mail treinamentodcaxias@rj.sebrae.com.br.

A palestra é dirigida a empreendedores e empresários de variados segmentos. Com o tema “Aprendendo com a excelência Disney: estratégias para surpreender seus clientes”, Daniel Godri Jr. vai mostrar como um excelente atendimento pode encantar seus clientes e gerar resultados positivos no faturamento de sua empresa. Trata-se de um treinamento diferenciado, que aborda um conteúdo importante de forma descontraída, com fácil assimilação, utilizando-se de muitos exemplos e cases reais. Uma ótima oportunidade para adquirir conhecimentos e ter novas percepções sobre seus negócios.

Administrador de empresas formado na FAE Business School, Daniel é autor de vários livros e especialista em atendimento ao cliente e excelência em serviços pelo Instituto Disney, na Flórida. Em seu portfólio de serviços constam marcas como Coca-Cola, HSBC, Fiat, Bradesco, Perdigão, Vale, Avon, Petrobras, Correios, Votorantim, Banco do Brasil, O Boticário, Pão de Açúcar, Sebrae, Carrefour, Caixa Econômica, Bayer e Unilever, entre outras. Há quase 20 anos o consultor realiza diversos treinamentos e palestras nas áreas de motivação, vendas, atendimento ao cliente, liderança e marketing.

Palestra: Aprendendo com a excelência Disney: estratégias para surpreender seus clientes

Duque de Caxias – 22 de novembro às 19h

Local: Hotel Mont Blanc (Rua Passos da Pátria 105, 25 de Agosto – Duque de Caxias)

Magé – 29 de novembro às 19h

Local: Universidade Unigranrio – Campus Magé (Av. João Valério 654, Vila Esperança – Magé)

Inscrições gratuitas com vagas limitadas.

Informações e inscrição com o Sebrae/RJ, telefone: 0800 570 0800. E-mail: treinamentodcaxias@rj.sebrae.com.br.