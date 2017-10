A Academia de Libras, referência em ensino a distância de Língua de Sinais, acaba de lançar seu primeiro curso de Libras Online com certificado.

Quando falamos sobre a linguagem de sinais é inevitável não pensar na extrema importância social que ela apresenta. A LIBRAS é o principal meio de comunicação do Surdo, de forma que como qualquer outra língua apresenta linguagem morfológica e sintática, diferenciando-se somente pelo uso dos movimentos das mãos.

LIBRAS é a língua de sinais Brasileira, isso significa que para cada país irá existir sua própria linguagem de sinais, apresentando a ASL Idioma de Sinais Americano ou BSL Linguagem de Sinais Britânica.

Atualmente no Brasil existem mais 9,7 milhões de pessoas que possuem deficiência auditiva, tendo elas como principal base da comunicação em LIBRAS. Pensar em tal número faz-nos pensar em quantas pessoas podem precisar de ajuda e amparo nas diversas áreas da sociedade, mostrando-nos assim a importância que vem a ser aprender a linguagem de sinais.

Saber mais de um idioma pode vir a aumentar a capacidade do seu cérebro, isso significa que aprender LIBRAS torna-se um estimulo para o aumento de inteligência e memória, especialmente quando falamos de uma língua que depende muito da expressão visual e o uso constante de movimentos.

Reunindo as informações citadas, podemos afirmar que saber tal idioma facilita o processo de conversação e auxilia de forma drástica no dia-a-dia. Por isso saber se comunicar em LIBRAS é de extrema necessidade e isso vem aumentando a busca por cursos online com certificados.

Milhões de pessoas precisam de ajuda, informações e auxílio, e somente aqueles que tiverem o conhecimento da linguagem de sinais poderão ajudar, além de ser de extrema ajuda social também vem a ser uma atitude nobre de valor imensurável.

Saber comunicar-se em LIBRAS é uma grande contribuição para a sociedade, que também traz como uma vantagem à possibilidade de se tornar uma profissão. Assim surgindo os intérpretes, profissionais que são de extrema importância na comunidade em que vivemos, tendo todo o conhecimento da linguagem de sinais e atuando em diversas áreas como: Programas culturais, escolas, hospitais e etc.

Esses são alguns dos muitos pontos que nos mostram a relevância que é aprender a LIBRAS, um idioma que é à base da comunicação de todas as pessoas que possuem deficiência auditiva, podendo vir até mesmo a se tornar uma profissão extremamente nobre e engrandecedora.

Profissionais buscam Cursos de Libras Online

A busca por cursos de Libras online com certificado na área é grande entre professores, profissionais da área médica, pessoas que trabalham com público em geral. Porém, a cada ano que passa, o interesse vem aumentando entre pessoas de diferentes áreas. Ter esse conhecimento, sem dúvidas, pode ser um grande diferencial profissional.

Mais do que aprender coisas simples como sinais do alfabeto, números e palavras soltas em Libras, é importante a busca por curso de Libras online com certificado para poder entender como é a construção das frases, sinais e diálogos em diferentes contextos.