O Centro Universitário Uniabeu está com as inscrições abertas para 25 vagas no curso gratuito de Empreendedor Social, no campus Belford Roxo.

O início das aulas será no dia 10 de abril e serão realizadas em quatro encontros, sempre às segundas-feiras, das 13 às 17 horas.

Para frequentar as aulas, a única exigência é ter no mínimo o ensino médio completo, Segundo a coordenadora do curso, a professora e psicóloga Fátima Antunes. Ela explica que curso é indicado para todos que estejam interessados ou envolvidos em ações que transformam a realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social.

De acordo com a coordenadora Antune, durante os encontros, os alunos vão conhecer panoramas de ações sociais realizadas no mundo. “Queremos conscientizar os alunos sobre os objetivos do milênio, proporcionar reflexões e desenvolver competências individuais para a atuação como empreendedor social”, explica Antunes.

Antunes conta que o curso favorece o desenvolvimento de multiplicadores que possam organizar ações e projetos que provoquem mudanças sociais. “Os participantes se empoderam de suas habilidades a partir da autorreflexão e do desenvolvimento da capacidade de inovação, para tornarem-se agentes de mudanças no seu contexto social”, analisa Antunes. O conteúdo proposto refere-se a gestão, planejamento, liderança, criatividade, solução de conflitos e comunicação.

As vagas são limitadas. Cada turma é composta por, no máximo, 25 alunos. “Caso o número de inscrições supere a quantidade disponível, todos os inscritos serão convocados para uma pré-seleção, onde será apresentada a proposta do curso e verificado o real interesse e objetivo da participação”, esclarece a coordenadora.

Para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o link https://goo.gl/forms/KzlWyvVntbuGMO3t1.